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futebol

AeroFla: Michael aparece sobre o ônibus e anima torcida do Flamengo

Enquanto a Nação apoiava o time durante o trajeto até o Galeão, Michael apareceu sobre o ônibus que levava a delegação e animou os rubro-negros, que gritara 'Uh, uh é Michael'...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 19:08

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:08

Michael, do Flamengo, fez a festa da torcida durante o "AeroFla", que aconteceu na tarde desta sexta-feira. Enquanto a Nação apoiava o time durante o trajeto até o Galeão, o camisa 19 apareceu sobre o ônibus que levava a delegação e animou os rubro-negros, que começaram a gritar "Uh, uh é Michael".> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da LibertaO atacante foi anunciado como novo reforço do Flamengo em janeiro de 2020, mas teve dificuldades para se firmar. No entanto, neste ano, ele evoluiu e já é um dos principais jogadores da equipe, além de ser um dos mais queridos pela torcida.
Não por acaso, ele é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados. A boa fase pela qual o atacante vive, vale destacar, se acentuou nas partidas recentes do Flamengo na temporada. Nos último sete jogos, Michael marcou sete gols.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO Flamengo embarcou para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional no sábado, às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro ainda enfrenta o Grêmio na terça-feira e, diretamente da capital gaúcha, viajará a Montevidéu, sede da final da Libertadores 2021.
Crédito: MichaeléoartilheirodoBrasileirão(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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