AeroFla: Michael aparece sobre o ônibus e anima torcida do Flamengo

Michael, do Flamengo, fez a festa da torcida durante o "AeroFla", que aconteceu na tarde desta sexta-feira. Enquanto a Nação apoiava o time durante o trajeto até o Galeão, o camisa 19 apareceu sobre o ônibus que levava a delegação e animou os rubro-negros, que começaram a gritar "Uh, uh é Michael".> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da LibertaO atacante foi anunciado como novo reforço do Flamengo em janeiro de 2020, mas teve dificuldades para se firmar. No entanto, neste ano, ele evoluiu e já é um dos principais jogadores da equipe, além de ser um dos mais queridos pela torcida.