AeroFla: LANCE! fará o tempo real e traz horários e locais da mobilização rubro-negra

Nesta sexta-feira, o Flamengo embarca para Porto Alegre, onde realizará dois jogos pelo Campeonato Brasileiro - contra Internacional e Grêmio. Após os compromissos, a delegação parte direito do Rio Grande do Sul a Montevidéu para enfrentar o Palmeiras, pela final da Libertadores. Por isso, a torcida preparou uma festa para acompanhar e apoiar o time durante o trajeto até o aeroporto do Galeão. O LANCE! acompanhará o "AeroFla" em tempo real.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do FlamengoNINHO DO URUBU

De olho no jogo contra o Internacional, o Flamengo realizará o último treino no CT, em Vargem Grande, justamente nesta sexta-feira. Assim, a concentração de apoio em frente ao Ninho começará a partir das 13h. Isso porque o ônibus do time tem previsão para sair rumo ao Galeão por volta das 16h.

AEROPORTO

O outro ponto de concentração da torcida será no BRT do Fundão, a partir das 14h. Já o ônibus do Flamengo deve chegar ao Galeão por volta das 17h, onde a Nação poderá dar o último abraço na equipe antes do embarque para Porto Alegre e, posteriormente, Montevidéu.

Vale desatacar que o Galeão confirmou que o embarque da delegação do Flamengo acontecerá pelo Terminal de Cargas (TECA). Portanto, o time não passará pelos terminais de embarque de passageiros - uma situação semelhante ao AeroFla de 2019.

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VEJA A AGENDA DE JOGOS DO FLAMENGO ATÉ A FINAL

- 20 de novembro (sábado)Internacional x Flamengo - Beira-Rio, às 21h30, pela 34ª rodada

- 23 de novembro (terça-feira)Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio, às 21h30, pela segunda rodada

27 de novembro (sábado)- Palmeiras x Flamengo - Centenário, às 17h (de Brasília), pela Libertadores