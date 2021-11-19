Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • AeroFla: LANCE! fará o tempo real e traz horários e locais da mobilização rubro-negra
futebol

AeroFla: LANCE! fará o tempo real e traz horários e locais da mobilização rubro-negra

O Flamengo irá para Porto Alegre nesta sexta-feira, onde realizará dois jogos pelo Brasileirão; de lá, parte diretamente para Montevidéu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 05:50

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 05:50

Nesta sexta-feira, o Flamengo embarca para Porto Alegre, onde realizará dois jogos pelo Campeonato Brasileiro - contra Internacional e Grêmio. Após os compromissos, a delegação parte direito do Rio Grande do Sul a Montevidéu para enfrentar o Palmeiras, pela final da Libertadores. Por isso, a torcida preparou uma festa para acompanhar e apoiar o time durante o trajeto até o aeroporto do Galeão. O LANCE! acompanhará o "AeroFla" em tempo real.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do FlamengoNINHO DO URUBU
De olho no jogo contra o Internacional, o Flamengo realizará o último treino no CT, em Vargem Grande, justamente nesta sexta-feira. Assim, a concentração de apoio em frente ao Ninho começará a partir das 13h. Isso porque o ônibus do time tem previsão para sair rumo ao Galeão por volta das 16h.
AEROPORTO
O outro ponto de concentração da torcida será no BRT do Fundão, a partir das 14h. Já o ônibus do Flamengo deve chegar ao Galeão por volta das 17h, onde a Nação poderá dar o último abraço na equipe antes do embarque para Porto Alegre e, posteriormente, Montevidéu.
Vale desatacar que o Galeão confirmou que o embarque da delegação do Flamengo acontecerá pelo Terminal de Cargas (TECA). Portanto, o time não passará pelos terminais de embarque de passageiros - uma situação semelhante ao AeroFla de 2019.
> Confira a tabela do Brasileirão
VEJA A AGENDA DE JOGOS DO FLAMENGO ATÉ A FINAL
- 20 de novembro (sábado)Internacional x Flamengo - Beira-Rio, às 21h30, pela 34ª rodada
- 23 de novembro (terça-feira)Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio, às 21h30, pela segunda rodada
27 de novembro (sábado)- Palmeiras x Flamengo - Centenário, às 17h (de Brasília), pela Libertadores
Crédito: AtorcidapreparaumamobilizaçãoparaacompanharoFlamengo(Foto:GILVANDESOUZA/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados