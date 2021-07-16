Adversários pelo Brasileirão, Juventude e Internacional se destacam com ações sociais

Crédito: Fernando Alves/E.C.Juventude

Neste domingo (18), o Internacional enfrentará o Juventude, no Beira-Rio, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. No último mês, os clubes se destacaram pelas ações sociais realizadas em parceria com entidades do Rio Grande do Sul. Enquanto o Inter arrecadou mais de 30 toneladas com a iniciativa “Gigante Solidário”, o Juventude se uniu ao Caxias e realizou o 'Ca-JU Solidário', que destinou R$28.350,00 ao Lar da Velhice São Francisco de Assis.Pelo lado colorado, a ação ofereceu aos torcedores a oportunidade de trocar cestas básicas por kits com materiais esportivos de temporadas passadas (2016, 2017 e 2018). A iniciativa arrecadou 30 toneladas de alimentos apenas na primeira etapa, em que as vendas foram feitas em um drive-thru. Na segunda etapa, destinada a quem mora no interior do Estado e em todo o território nacional, as trocas foram feitas de forma on-line e os kits se esgotaram em pouco tempo.

Ao todo, 800 kits com itens e tamanhos variados foram trocados por um número correspondente de cestas básicas. De acordo com o vice-presidente de Relacionamento Social, Cauê Vieira, essa foi uma forma encontrada pelo Clube para apoiar quem está passando por dificuldades neste período de pandemia.

- Buscamos uma opção para que os sócios do Clube pudessem ajudar os mais necessitados. Em troca, os torcedores levam o material esportivo que ainda estava armazenado, sem uso, no nosso almoxarifado. Acreditamos que a ação beneficiou muita gente, e temos certeza que cada cesta básica recebida será muito bem aproveitada - ressalta o dirigente colorado.Pelo lado Jaconero, Juventude e Caxias marcaram um golaço fora de campo e promoveram a entrega do valor arrecadado no “CA-JU Solidário” ao Lar da Velhice São Francisco de Assis. A fim de angariar fundos, os clubes venderam mais de 800 almoços que custaram R$35,00, e o valor arrecadado, de R$28.350,00, foi repassado integralmente ao Lar.

Os atletas do clube também participaram do projeto. Para representar o Ju, Matheus Peixoto e Roberson, atacantes, e o goleiro Marcelo Carné, compareceram na entrega e fizeram a alegria dos idosos residentes do lar. O time alviverde coleciona ações sociais e trabalhos extra campo em prol da sociedade.

- O Lar dos Idosos São Francisco de Assis é referência há muitos anos no apoio à idosos em situação de vulnerabilidade. Quase mil pessoas foram mobilizadas nesse trabalho, o que nos é motivo de muito orgulho e felicidade. Ficamos contentes em poder contribuir com esse lindo projeto e bater todas as nossas metas de arrecadação - disse o vice-presidente de marketing do Juventude, Fábio Pizzamiglio.