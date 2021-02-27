Adversário na final da Copa do Brasil, Grêmio não vence Palmeiras em casa desde 2016

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nas finais da Copa do Brasil de 2020. O primeiro jogo acontece no domingo (28), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, enquanto a partida decisiva está marcada para o domingo seguinte (07), no Allianz Parque.

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No que depender do retrospecto recente do confronto em Porto Alegre, os palmeirense tem motivos para ficar otimista. A última derrota do Verdão para o Tricolor Gaúcho fora de casa aconteceu há quase cinco anos, no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil de 2016.

>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil de 2020Desde então, foram outros cinco encontros entre as equipes na Arena do Grêmio: três vitórias do Verdão e dois empates.

Na derrota por 2 a 1 em 2016, Zé Roberto marcou de pênalti para o Alviverde. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras ficou muito próximo da classificação ao abrir o placar com o zagueiro Thiago Martins. Porém, após a expulsão infantil de Allione, Everton Cebolinha empatou e classificou os gaúchos, que acabariam campeões daquela edição da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Verdão poupou diversos titulares priorizando o Brasileirão, que acabou conquistando posteriormente naquela temporada.

Já classificado para a Libertadores de 2021 por ser o atual campeão, o Palmeiras almeja conquistar sua terceira taça na temporada, enquanto o Grêmio precisa do título para garantir a vaga direto à fase de grupos da Libertadores.

Confira o retrospecto completo do Palmeiras na Arena do Grêmio: