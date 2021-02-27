AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Adversário na final da Copa do Brasil, Grêmio não vence Palmeiras em casa desde 2016
futebol

Adversário na final da Copa do Brasil, Grêmio não vence Palmeiras em casa desde 2016

Desde o confronto pela Copa do Brasil daquele ano, foram cinco jogos com três vitórias do Verdão e dois empates...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Grêmio se enfrentam nas finais da Copa do Brasil de 2020. O primeiro jogo acontece no domingo (28), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, enquanto a partida decisiva está marcada para o domingo seguinte (07), no Allianz Parque.
Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela Puma
No que depender do retrospecto recente do confronto em Porto Alegre, os palmeirense tem motivos para ficar otimista. A última derrota do Verdão para o Tricolor Gaúcho fora de casa aconteceu há quase cinco anos, no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil de 2016.
>> Veja o chaveamento completo da Copa do Brasil de 2020Desde então, foram outros cinco encontros entre as equipes na Arena do Grêmio: três vitórias do Verdão e dois empates.
Na derrota por 2 a 1 em 2016, Zé Roberto marcou de pênalti para o Alviverde. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras ficou muito próximo da classificação ao abrir o placar com o zagueiro Thiago Martins. Porém, após a expulsão infantil de Allione, Everton Cebolinha empatou e classificou os gaúchos, que acabariam campeões daquela edição da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Verdão poupou diversos titulares priorizando o Brasileirão, que acabou conquistando posteriormente naquela temporada.
Já classificado para a Libertadores de 2021 por ser o atual campeão, o Palmeiras almeja conquistar sua terceira taça na temporada, enquanto o Grêmio precisa do título para garantir a vaga direto à fase de grupos da Libertadores.
Confira o retrospecto completo do Palmeiras na Arena do Grêmio:
-> 20/6/2015 – Grêmio 1x0 Palmeiras (Brasileiro)-> 11/9/2016 – Grêmio 0x0 Palmeiras (Brasileiro)-> 28/9/2016 – Grêmio 2x1 Palmeiras (Copa do Brasil)-> 22/10/2017 – Grêmio 1x3 Palmeiras (Brasileiro)-> 6/6/2018 – Grêmio 0x2 Palmeiras (Brasileiro)-> 17/8/2019 – Grêmio 1x1 Palmeiras (Brasileiro)-> 20/8/2019 – Grêmio 0x1 Palmeiras (Libertadores)-> 20/9/2020 – Grêmio 1x1 Palmeiras (Brasileiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados