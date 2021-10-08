Adversário do Vasco, Sampaio Corrêa não vence há sete rodadas e liga o sinal de alerta na Série B

Crédito: Sampaio Corrêa busca voltar a vencer e recebe o Vasco, neste sábado, às 21h (John Tavares/Sampaio Corrêa F.C

Embalado, o Vasco segue em busca do acesso e terá mais um desafio pela Série B, neste sábado, às 21h, no Castelão, no Maranhão. O adversário será o Sampaio Corrêa, que iniciou bem a competição, mas não vence há sete rodadas (3 empates e 4 derrotas). Com isso, o time maranhense deixou a "primeira página" da tabela e ligou o sinal de alerta ao ver a zona de rebaixamento se aproximar. Com 37 pontos, a Bolívia Querida teve uma queda no desempenho técnico, que refletiu nos resultados em campo e na tabela. Em décimo primeiro, o time comandando pelo técnico Felipe Surian já está mais próximo do Z4 e não vence desde o dia 28 de agosto. A diferença é de sete pontos para o Londrina, primeiro fora da zona da degola, e onze para o Goiás, quarto colocado.

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De acordo com os números do portal "Footstats", o Sampaio Corrêa é o time que menos finaliza nesta Série B. Ao todo, foram 268, com apenas 90 em direção ao gol adversário. Esse número não reflete diretamente no poderio ofensivo, já que o ataque maranhense está entre os dez melhores da competição.

O que se pode observar desse dado é o estilo de jogo apresentado pela equipe ao longo da temporada. Um futebol mais reativo, que deixa a bola com o adversário, e aposta nos contra-ataques. Neste fundamento, o time maranhense é o quarto com menos posse na competição, com média de 48,40%.

No número de passes, o Sampaio é o terceiro pior neste fundamento com 7819 certos, atrás apenas de Brasil de Pelotas e Confiança (SE). Em relação aos cruzamentos, a equipe é a pior, com apenas 95 bolas alçadas na área ao longo da competição. Por outro lado, é um dos times com mais escanteios a favor, 76 certos, jogada que o Cruz-Maltino deve ter atenção.

No primeiro turno, o cenário era outro. A Bolívia Querida estava entre os quatro primeiros e o o Vasco conseguiu sair ficar com os três pontos com gol de Cano, em São Januário. Na história do confronto, a equipe nordestina jamais venceu os cariocas em Campeonatos Brasileiros, com duas derrotas e três empates.

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