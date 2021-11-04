Adversário do Vasco, Guarani tem o terceiro melhor ataque, mas é o time com menos desarmes na Série B

Crédito: Guarani segue na luta pelo acesso restando seis jogos para o fim da Série B (Thomaz Marostegan/Guarani

O Vasco terá pela frente "seis finais" nas últimas rodadas da Série B para tentar garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. A primeira delas está marcada para essa quinta-feira, às 19h, diante do Guarani, no Brinco de Ouro. O Bugre soma 49 pontos, dois à frente do Cruz-Maltino, também está na briga para subir, e vem de vitória contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. De acordo com os números do portal "Footsats", a equipe de Campinas tem o terceiro melhor ataque da competição com 44 gols, atrás apenas de Náutico e Botafogo. Em seu Estádio, o Bugre tem a sexta melhor campanha com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com a presença da torcida, o duelo desta quinta promete ser quente.

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Com uma campanha de recuperação, a equipe está no top 4 no fundamento passe. Até o momento, foram 10867 passes certos na competição, com um alto número de assistências diretas para o gol (34, no total). Dentre as finalizações, foram 408, com 145 em direção ao gol adversário (média de 35,54%), sendo apenas a nona melhor equipe neste quesito.

Os artilheiros do time são Bruno Sávio e Régis, os dois grandes destaques do Bugre. O primeiro tem 10 gols e volta de suspensão nesta quinta-feira, já o segundo tem 9 e tem oscilado nas últimas rodadas. No meio de campo, um velho conhecido do Vasco, Bruno Silva, que passou pelo clube em 2018. O jogador é o líder na quantidade de passes certos: 1571.

Por outro lado, o time bugrino é o que tem menos desarmes na competição com 419 no total, dentre eles, 346 corretos (25 desarmes a menos que a rival Ponte Preta, penúltima neste fundamento). Em compensação, o Guarani tem um número alto de cartões: 90 amarelos e 6 vermelhos ao longo do campeonato.

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Outro fundamento em que o clube de Campinas está entre os líderes é no números de pênaltis. Até o momento, foram sete, ficando atrás apenas do CRB, que tem um a mais. Além disso, é uma das equipes com menos impedimentos na Série B: 42, à frente apenas de Vitória, Operário e Avaí.

Nas últimas dez rodadas, o Guarani somou o mesmo número de pontos do Vasco: 15. Com isso, o técnico Daniel Paulista sabe que a equipe precisa de uma arrancada nesta reta final. Além dos cariocas, o Bugre enfrenta Botafogo, Goiás e Avaí, times que também lutam por uma vaga na primeira divisão em 2022.

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