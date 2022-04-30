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Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque

Apesar dos resultados não necessariamente refletirem desempenho no Brasileirão, Alviverde passa por aperto na defesa; Ricardo Bueno e Óscar Ruiz são ausências sentidas...
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Publicado em 

30 abr 2022 às 16:34

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 16:34

A expectativa por parte da torcida e a festa promete ser marcante, mas há um adversário do outro lado. O Juventude chega com problemas para enfrentar o Botafogo. A equipe comandada por Eduardo Baptista é uma das quatro que ainda não venceu no Brasileirão. Os times duelam às 11h deste domingo no Estádio Nilton Santos.+ Jorge Braga destaca autoestima da torcida do Botafogo e revela meta: '40, 45 mil sócios-torcedores'
O Alviverde não vem lá da melhor fase. Após a estreia com empate, foram duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e um começo irregular para Eduardo Baptista. Mesmo assim, o treinador não abre mão de um estilo de jogo baseado em tentar incomodar o adversário. Quem explica é Eduardo Costa, setorista do Ju no "Jornal Pioneiro".
– As principais características do Juventude são a intensidade e a coragem. O Juventude não fica se defendendo apenas. É um time que joga e gosta de marcar alto. O técnico Eduardo Baptista adotou esse estilo após a sua chegada, principalmente na intertemporada após o Gauchão. O principal ponto fraco do Juventude neste momento é a defesa, foram sete gols sofridos em três partidas - explicou, ao LANCE!.
O sistema defensivo realmente causa problemas. O Alviverde só não sofreu gols em cinco dos 17 jogos disputados na temporada. Mesmo assim, Eduardo analisa que o desempenho da equipe no Brasileirão até aqui não reflete, necessariamente, o que a equipe mostra em campo.– O Juventude chega com bons desempenhos, mas resultados ruins. O time tem conseguido boas atuações, mas ainda não venceu no Brasileirão. O técnico Eduardo Baptista buscará a primeira vitória na Série A. O zagueiro Vitor Mendes está suspenso, o atacante Oscar Ruiz e o centroavante Ricardo Bueno estão no departamento médico - analisou.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
As ausências do sistema ofensivo são as mais sentidas, principalmente. Óscar Ruiz vinha sendo titular e, inclusive, marcou um gol contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ricardo Bueno, por sua vez, é o vice-artilheiro do Papo no ano. A equipe, contudo, conta com um retorno.
– O Juventude terá a estreia do meia Marlon recuperado de lesão. O jogador é uma das contratações para o Brasileirão, mas ainda não tinha estreado - finalizou o jornalista.
Crédito: Comdesfalques,PittaéaesperançadegolsdoJuventude(Foto:FernandoAlves/ECJuventude

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