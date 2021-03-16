Adversário do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, Perilima é eliminado com nove em campo

Mais um capítulo tão inusitado quanto constrangedor foi visto no futebol brasileiro em meio a potência que se abate a pandemia de Covid-19 na última segunda-feira (15) com a realização do jogo entre Perilima e Bahia pela Copa do Brasil Sub-20.>Reta final da primeira fase: a classificação do Campeonato BaianoAntes da bola rolar, o clube paraibano foi acometido por um surto de Covid-19 que afetou sete atletas, o gerente de futebol Ramon Smith e o preparador físico Toni Souza. Dentre os citados, o preparador é quem tem a situação mais preocupante, estando ele internado em um hospital na cidade de Campina Grande.