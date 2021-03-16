Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Adversário do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, Perilima é eliminado com nove em campo
futebol

Adversário do Bahia na Copa do Brasil Sub-20, Perilima é eliminado com nove em campo

Clube passou por um surto de Covid-19 ao ponto de precisar improvisar um volante na meta para ao menos jogar 45 minutos...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 11:44
Crédito: Jogo durou somente 45 minutos por falta de jogadores dos paraibanos (Divulgação/Bahia
Mais um capítulo tão inusitado quanto constrangedor foi visto no futebol brasileiro em meio a potência que se abate a pandemia de Covid-19 na última segunda-feira (15) com a realização do jogo entre Perilima e Bahia pela Copa do Brasil Sub-20.>Reta final da primeira fase: a classificação do Campeonato BaianoAntes da bola rolar, o clube paraibano foi acometido por um surto de Covid-19 que afetou sete atletas, o gerente de futebol Ramon Smith e o preparador físico Toni Souza. Dentre os citados, o preparador é quem tem a situação mais preocupante, estando ele internado em um hospital na cidade de Campina Grande.
Com esse cenário de devastação, a equipe ainda tentou honrar o compromisso pelo torneio nacional e elencou oito jogadores de linha além do goleiro Lyedson que, na verdade, atua originalmente como volante e precisou ser improvisado de última hora.
Entretanto, além do placar de 4 a 1 estabelecido ainda nos 45 minutos iniciais, como o time da casa perdeu dois jogadores por lesão, não foi possível dar sequência ao duelo no estádio Amigão e o Tricolor da Boa Terra se classificou automaticamente para a próxima fase do torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados