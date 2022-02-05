Adversário definido! Al-Ahly vence o Monterrey e vai encarar o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes

O Al-Ahly está na semifinal do Mundial de Clubes e vai enfrentar o Palmeiras no torneio da Fifa. Neste sábado, os egípcios encararam o Monterrey, do México, no Estádio Al-Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e a equipe africana venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo ala Mohamed Hany.CHANCES DE UM LADOTratado como favorito, o Monterrey começou a partida em cima dos egípcios e com menos de dois quase abriu o placar com Funes Mori, em chute da entrada da área. O camisa 7 também teve outra chance no mesmo lugar, mas mandou para fora. O time mexicano também assustou com Meza em cobrança de falta.
CHANCES DO OUTROSe o Monterrey criou chances na etapa inicial, o Al-Ahly também levou perigo. O primeiro momento foi em contra-ataque, em passe de El Shahat para Radwan, mas ele não aproveitou. Outro grande lance dos africanos foi em cruzamento de Maâloul para chute de Taher Mohamed. Andrada fez boa defesa.
PLACAR INAUGURADOA etapa final começou com chances para os dois lados, assim como no início, e quem abriu o placar foi o Al-Ahly. Maâloul foi na linha de fundo e cruzou para a área aos sete minutos. O goleiro Andrada tirou a bola, que sobrou na entrada da área para Mohamed Hany chegar batendo de primeira e marcar.
JOGO ABERTOPrecisando do gol depois de sair atrás, o Monterrey se lançou ao ataque no segundo tempo e criou as principais chances de gol. O Al-Ahly, no entanto, se fechou bem, apostou em contra-ataques para surpreender e conseguiur segurar a vantagem até o apito final do árbitro Chris Beath.
SEQUÊNCIAClassificado para as semifinais, o Al-Ahly vai encarar o Palmeiras, que é o atual campeão da Copa Libertadores e representa a América do Sul no Mundial de Clubes. O jogo acontece na próxima terça-feira, também no Estádio Al-Nahyan, na cidade de Abu Dhabi, às 13h30 (de Brasília).