Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Adson inicia transição física no Corinthians; Willian dá mais um passo para a estreia
futebol

Adson inicia transição física no Corinthians; Willian dá mais um passo para a estreia

Jovem trabalhou com a preparação física após se recuperar de pancada. Enquanto isso o camisa 10 do Timão treinou durante o tempo todo com o grupo e fica próximo de estrear...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 18:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na tarde desta quarta-feira dando início à preparação para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão-2021. A partida, que acontece neste domingo, às 18h15, pode contar com dois personagens importantes entre os relacionados: Adson e Willian, que deram mais um passo em seus processos de retorno aos gramados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Em recuperação de um trauma na perna esquerda (que sofreu no duelo com o Athletico-PR há mais de duas semanas), Adson deu início à transição com a preparação física. Ele realizou o aquecimento com o grupo e, na sequência, trabalhou no Campo 3 com o preparador Leandro da Silva. O clube não dá previsão de retorno, mas ele pode pintar na lista da viagem para Goiânia.
Já o caso de Willian é mais simples, uma vez que se trata apenas de recondicionamento físico. Nesta quarta, ele trabalhou com o grupo durante toda a atividade e ficou mais próximo de ficar pronto para reestrear pelo clube já neste domingo. Sem jogar de forma oficial há cerca de quatro meses, o camisa 10 foi preservado da partida diante do Juventude, na última terça.
Dessa forma, o ex-jogador do Arsenal deve estar entre os relacionados para viajar para Goiânia no próximo sábado, ficando à disposição para utilização do técnico Sylvinho. Isso porque serão mais três dias de treinamento até lá, o que vai melhorar a condição do atleta. O mesmo vale para Adson, que também está na dependência da preparação física. Podem ser dois "reforços" para o time.
O Corinthians volta a treinar na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação para enfrentar o Atlético-GO. O Timão ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão com 28 pontos em 19 partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados