Adson inicia transição física no Corinthians; Willian dá mais um passo para a estreia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na tarde desta quarta-feira dando início à preparação para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão-2021. A partida, que acontece neste domingo, às 18h15, pode contar com dois personagens importantes entre os relacionados: Adson e Willian, que deram mais um passo em seus processos de retorno aos gramados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em recuperação de um trauma na perna esquerda (que sofreu no duelo com o Athletico-PR há mais de duas semanas), Adson deu início à transição com a preparação física. Ele realizou o aquecimento com o grupo e, na sequência, trabalhou no Campo 3 com o preparador Leandro da Silva. O clube não dá previsão de retorno, mas ele pode pintar na lista da viagem para Goiânia.

Já o caso de Willian é mais simples, uma vez que se trata apenas de recondicionamento físico. Nesta quarta, ele trabalhou com o grupo durante toda a atividade e ficou mais próximo de ficar pronto para reestrear pelo clube já neste domingo. Sem jogar de forma oficial há cerca de quatro meses, o camisa 10 foi preservado da partida diante do Juventude, na última terça.

Dessa forma, o ex-jogador do Arsenal deve estar entre os relacionados para viajar para Goiânia no próximo sábado, ficando à disposição para utilização do técnico Sylvinho. Isso porque serão mais três dias de treinamento até lá, o que vai melhorar a condição do atleta. O mesmo vale para Adson, que também está na dependência da preparação física. Podem ser dois "reforços" para o time.