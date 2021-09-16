Adson e Luan seguem em tratamento e não treinam com o elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava em preparação para o duelo com o América-MG, marcado para este domingo, às 18h15, na Neo Química Arena. No entanto, o técnico Sylvinho ainda não sabe se poderá contar com Luan e Adson, que não trabalharam com o restante do grupo. A dupla terá mais dois dias de atividades para estar à disposição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A última vez em que Adson esteve entre os relacionados foi no dia 22 de agosto, quando enfrentou o Athletico-PR, quando levou uma forte entrada de Thiago Heleno na perna esquerda que o levou a ter consequências no joelho. Desde então ele se recupera do trauma. Nesta quinta, ele realizou um trabalho no Lab R9, laboratório de biomecânica, com o fisioterapeuta Luciano Rosa.

Já Luan ficou fora do último confronto do Timão, contra o Atlético-GO, fora de casa. Sua ausência se deu por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Desde o fim da última semana ele tem feito tratamento para recuperação e segue como dúvida. Nesta manhã, o camisa 7 treinou de forma separada no campo com o auxílio do preparador físico Flávio de Oliveira.