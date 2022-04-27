Adriano revela sonho de formar dupla de ataque com Gabigol, do Flamengo, em jogo de despedida

A história do Flamengo é repleta de ídolos marcantes, que encantaram a torcida e colecionaram títulos. Entre eles, está o atacante Adriano Imperador, que pretende organizar um jogo de despedida entre o rubro-Negro e a Inter de Milão para encerrar a sua brilhante carreira. Ele também revelou que quer formar uma dupla de ataque inédita ao lado de Gabigol.- Ia ser legal se tivesse essa chance (jogar junto com o Gabi). Acho que no final do ano vai ter um jogo de despedida. Vai ser Inter de Milão x Flamengo no Maracanã, se tudo der certo. Espero que ele (Gabi) possa estar presente para a gente realizar esse sonho - revelou o ídolo rubro-negro em entrevista à TNT Sports.
+ Confira e simule a tabela da Copa Libertadores 2022
Cabe salientar que a data do duelo entre os dois clubes em que Adriano foi mais feliz ainda não está confirmada. O plano do ex-atacante é realizar a partida no templo sagrado do Maracanã, no Rio de Janeiro, ainda no fim deste ano.
Uma dupla com Gabigol, um ídolo atual do elenco rubro-negro, é um sonho de Adriano, que disputou sua última partida em 2016. Além do clube carioca, ele defendeu as cores de Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense e Miami United.
Com a camisa rubro-negro, o Imperador ergueu troféus importantes como do Campeonato Brasileiro 2009, Copa dos Campeões 2001, Carioca 2000 e 2001, Taça Guanabara 2001 e Taça Rio 2001. Na campanha de 2009, o ex-atacante foi o principal nome do título ao lado do sérvio Petkovic, e foi o artilheiro do campeonato com 19 gols junto de Diego Tardelli, que na época estava no Atlético-MG.
+ Defesa do Flamengo tem dúvidas e desfalques na véspera de partida da Libertadores
O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo H, da Copa Libertadores. O adversário será a Universidad Católica, no estádio San Carlos de Apoquindo. O Rubro-Negro soma seis pontos em dois jogos, busca manter os 100% de aproveitamento e se aproximar da classificação para a próxima fase da competição continental.