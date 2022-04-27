  • Adriano revela sonho de formar dupla de ataque com Gabigol, do Flamengo, em jogo de despedida
futebol

Adriano revela sonho de formar dupla de ataque com Gabigol, do Flamengo, em jogo de despedida

Ex-atacante pretende organizar um duelo entre Flamengo e Inter de Milão para encerrar sua brilhante carreira. O Imperador projeta realizar a partida ainda no fim deste ano ...
LanceNet

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 14:52

A história do Flamengo é repleta de ídolos marcantes, que encantaram a torcida e colecionaram títulos. Entre eles, está o atacante Adriano Imperador, que pretende organizar um jogo de despedida entre o rubro-Negro e a Inter de Milão para encerrar a sua brilhante carreira. Ele também revelou que quer formar uma dupla de ataque inédita ao lado de Gabigol.- Ia ser legal se tivesse essa chance (jogar junto com o Gabi). Acho que no final do ano vai ter um jogo de despedida. Vai ser Inter de Milão x Flamengo no Maracanã, se tudo der certo. Espero que ele (Gabi) possa estar presente para a gente realizar esse sonho - revelou o ídolo rubro-negro em entrevista à TNT Sports.
Cabe salientar que a data do duelo entre os dois clubes em que Adriano foi mais feliz ainda não está confirmada. O plano do ex-atacante é realizar a partida no templo sagrado do Maracanã, no Rio de Janeiro, ainda no fim deste ano.
Uma dupla com Gabigol, um ídolo atual do elenco rubro-negro, é um sonho de Adriano, que disputou sua última partida em 2016. Além do clube carioca, ele defendeu as cores de Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense e Miami United.
Com a camisa rubro-negro, o Imperador ergueu troféus importantes como do Campeonato Brasileiro 2009, Copa dos Campeões 2001, Carioca 2000 e 2001, Taça Guanabara 2001 e Taça Rio 2001. Na campanha de 2009, o ex-atacante foi o principal nome do título ao lado do sérvio Petkovic, e foi o artilheiro do campeonato com 19 gols junto de Diego Tardelli, que na época estava no Atlético-MG.
O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo H, da Copa Libertadores. O adversário será a Universidad Católica, no estádio San Carlos de Apoquindo. O Rubro-Negro soma seis pontos em dois jogos, busca manter os 100% de aproveitamento e se aproximar da classificação para a próxima fase da competição continental.
Adriano não atua desde 2016 e quer fazer jogo de despedida pelo Flamengo

