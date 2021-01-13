Administração do futebol no Coritiba passa por grande mudança

Crédito: Centro de Treinamento do Coritiba (Divulgação/Coritiba

Em meio a campanha bastante ruim no Brasileirão e iniciando uma nova gestão sob o comando do presidente Renato Follador, o Coritiba tem feito uma verdadeira "revolução" não apenas de nomes, mas também na forma de administrar o futebol do clube.Agora, ao invés de existir uma figura centralizadora de decisões relacionadas ao futebol como era o caso de Paulo Pelaipe, a ideia é fazer uma divisão de trabalhos concentrada em três nomes: Paulo Thomaz de Aquino, Rodrigo Pignataro e Thiago Gasparino.

Dos citados, o único que já conhece bem os bastidores do Coxa é Paulo Thomaz. Na época em que Vilson Ribeiro de Andrade era o presidente do clube, entre 2014 e 2017, Paulo foi o seu vice-presidente. Agora, a ideia é novamente dar um cargo de maior foco na parte administrativa com a gerência de preparação esportiva.

Os outros dois nomes citados chegam com a expertise de terem realizado bons trabalhos no que se refere a observação e captação de novos talentos além de todo o processo de formação de atletas. Enquanto Pignataro tem larga experiência no período mais bem sucedido da história da Chapecoense, Gasparino acumulou seus conhecimentos usando a estrutura justamente do grande rival, o Athletico.