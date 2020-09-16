Adilson Batista aciona o Cruzeiro na Justiça com dois processos

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O ex-técnico do Cruzeiro, Adilson Batista, demitido em março, acionou a Raposa em duas ações na Justiça do Trabalho. Os coisa processos estão em segredo de justiça e não há detalhes dos pedidos do treinador, que quando saiu do time mineiro tinha uma multa rescisória no valor de R$ 500 mil.

Adilson e sua assessoria preferiram não se pronunciar e o Cruzeiro diz que não foi notificado ainda sobre mais dois processos na Justiça do Trabalho. Além do treinador, dois membros da comissão técnica de Adilson, o auxiliar Cyro Garcia e o preparador físico José Mário Campeiz, também ajuizaram ações contra o Cruzeiro.

Adilson Batista assumiu o cargo de treinador em novembro de 2019 para tentar evitar o rebaixamento à segunda divisão. Ele fez três jogos na sua volta, e perdeu todos, para Vasco, Grêmio e Palmeiras.