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futebol

Adilson Batista aciona o Cruzeiro na Justiça com dois processos

o treinador, demitido em março, é mais um na fila para tentar receber valores que acreditam ter direitos do clube mineiro...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 18:32
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O ex-técnico do Cruzeiro, Adilson Batista, demitido em março, acionou a Raposa em duas ações na Justiça do Trabalho. Os coisa processos estão em segredo de justiça e não há detalhes dos pedidos do treinador, que quando saiu do time mineiro tinha uma multa rescisória no valor de R$ 500 mil.
Adilson e sua assessoria preferiram não se pronunciar e o Cruzeiro diz que não foi notificado ainda sobre mais dois processos na Justiça do Trabalho. Além do treinador, dois membros da comissão técnica de Adilson, o auxiliar Cyro Garcia e o preparador físico José Mário Campeiz, também ajuizaram ações contra o Cruzeiro.
Adilson Batista assumiu o cargo de treinador em novembro de 2019 para tentar evitar o rebaixamento à segunda divisão. Ele fez três jogos na sua volta, e perdeu todos, para Vasco, Grêmio e Palmeiras.
O treinador seguiu no clube em 2020, participando da reformulação do elenco e em 12 jogos, obteve quatro vitórias, quatro empates e sofreu quatro derrotas, culminando na sua saída do cargo. Foi a segunda passagem de Adilson como treinador do Cruzeiro. Entre 2008 a 2010, dirigiu o time azul, conseguindo um vice-campeonato da Libertadores em 2009.

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