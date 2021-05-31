Aderlan fala sobre bom momento do Bragantino na temporada

Crédito: Jogador chegou para o grupo de clubes da Red Bull em 2019 (Fernando Teixeira/Agência Futpress

O Bragantino começou com o pé direito no Brasileirão com a imponente vitória por 3 a 0 diante da Chapecoense, na Arena Condá. Com o resultado, o clube de Bragança Paulista igualou o 3 a 0 do Bahia sobre o Santos e divide a liderança da competição.>Saiba quais são os compromissos da Terceira Fase da Copa do BrasilAlém do bom começo no torneio nacional, a equipe está classificada para próxima fase da Sul-Americana, conquistando a única vaga no difícil Grupo G onde deixou para trás Emelec, Talleres e Tolima.

Presente em 16 jogos na temporada atual e somando quase 1.400 minutos de jogo em 2021, Aderlan tem sido peça importante na lateral-direita do Massa Bruta. Dos 16 jogos que atuou na temporada, Aderlan só não jogou 90 minutos em dois deles.

- Ter constância nos jogos é muito importante para todo atleta. Pra mim não é diferente. Ter tantos minutos dentro de campo, dentro de uma equipe tão qualificada como a nossa é muito bom. Todo desafio é bem-vindo e espero que com os esforços do meu trabalho e de toda a equipe, nós possamos conquistar grandes objetivos nesta temporada - disse o jogador.

O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira (2) no duelo válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil contra outra equipe da Série A, o Fluminense. O jogo começa as 21h30 (de Brasília) e o emblemático Maracanã será o palco da partida de ida já que, à partir desse estágio, a competição tem todas as suas eliminatórias no sistema de dois jogos.

Pensando nesse cenário complexo, Aderlan fez um panorama do duelo e enfatizou os pontos positivos da equipe adversária.