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Aderlan fala sobre bom momento do Bragantino na temporada

Jogador aproveitou para fazer análise do confronto diante do Fluminense pela Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:10
Crédito: Jogador chegou para o grupo de clubes da Red Bull em 2019 (Fernando Teixeira/Agência Futpress
O Bragantino começou com o pé direito no Brasileirão com a imponente vitória por 3 a 0 diante da Chapecoense, na Arena Condá. Com o resultado, o clube de Bragança Paulista igualou o 3 a 0 do Bahia sobre o Santos e divide a liderança da competição.>Saiba quais são os compromissos da Terceira Fase da Copa do BrasilAlém do bom começo no torneio nacional, a equipe está classificada para próxima fase da Sul-Americana, conquistando a única vaga no difícil Grupo G onde deixou para trás Emelec, Talleres e Tolima.
Presente em 16 jogos na temporada atual e somando quase 1.400 minutos de jogo em 2021, Aderlan tem sido peça importante na lateral-direita do Massa Bruta. Dos 16 jogos que atuou na temporada, Aderlan só não jogou 90 minutos em dois deles.
- Ter constância nos jogos é muito importante para todo atleta. Pra mim não é diferente. Ter tantos minutos dentro de campo, dentro de uma equipe tão qualificada como a nossa é muito bom. Todo desafio é bem-vindo e espero que com os esforços do meu trabalho e de toda a equipe, nós possamos conquistar grandes objetivos nesta temporada - disse o jogador.
O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira (2) no duelo válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil contra outra equipe da Série A, o Fluminense. O jogo começa as 21h30 (de Brasília) e o emblemático Maracanã será o palco da partida de ida já que, à partir desse estágio, a competição tem todas as suas eliminatórias no sistema de dois jogos.
Pensando nesse cenário complexo, Aderlan fez um panorama do duelo e enfatizou os pontos positivos da equipe adversária.
- O Fluminense fez uma excelente primeira fase na Libertadores e vem embalado. Será um grande jogo, sabemos das dificuldades que podemos enfrentar e a forma do Fluminense de jogar. Temos que ficar bem atentos pois são jogadores que não guardam posição e flutuam muito no último terço de campo. Nosso objetivo é fazer uma excelente partida para conquistar a classificação, será um passo e tanto pra gente - finalizou.

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