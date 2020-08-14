Adama Traoré brasileiro? Guilherme Santos, do Botafogo, revela inspiração: 'No processo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo e AFP

Guilherme Santos está com moral com o elenco do Botafogo. O lateral-esquerdo era o personagem de uma entrevista para a "BotafogoTV", em Atibaia, quando foi chamado de "Traoré", em alusão a Adama, jogador do Wolverhampton-ING, pelos companheiros que passavam ao fundo. O brasileiro explicou o apelido.

- É um cara que observo muito e gosto, apesar de ser de uma posição diferente. Ele tem muita força, evoluiu muito nesses últimos cinco anos e ao mesmo tempo é rápido. Ninguém é igual a ninguém, mas procuro tirar qualidade desses jogadores, temos que estar sempre aprendendo. Estou muito longe ainda de ser o Adama (risos), estou em processo - contou.O Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro com um empate diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. O Alvinegro chegou em Pernambuco visando o duelo contra o Fortaleza, no próximo domingo, às 19h30, na Arena Castelão.