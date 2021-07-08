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Acorda, Leão! Sport entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Empate contra o Atlético-GO e vitória do São Paulo em cima do Inter colocaram o Leão no Z-4...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 20:00
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
Se a situação do Sport era delicada antes da 10ª iniciar, ele complicou de vez após o empate contra o Atlético-GO fora de casa por 1 a 1.
Com a igualdade na casa do Dragão e a vitória do São Paulo diante do Internacional, o Leão entrou na temida zona de rebaixamento.
Agora, o Sport é o 17º colocado, com apenas 7 pontos. A primeira chance de escapar do Z-4 é no fim de semana, quando recebe o Fluminense, na Ilha do Retiro.
Seca de Vitórias
A última vitória do Sport na temporada e no Campeonato Brasileiro ocorreu diante do Grêmio, na Ilha. Desde então, nos seis jogos em sequência, a equipe perdeu três e empatou outros três confrontos.

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