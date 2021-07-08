Acorda, Leão! Sport entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport

Se a situação do Sport era delicada antes da 10ª iniciar, ele complicou de vez após o empate contra o Atlético-GO fora de casa por 1 a 1.

Com a igualdade na casa do Dragão e a vitória do São Paulo diante do Internacional, o Leão entrou na temida zona de rebaixamento.

Agora, o Sport é o 17º colocado, com apenas 7 pontos. A primeira chance de escapar do Z-4 é no fim de semana, quando recebe o Fluminense, na Ilha do Retiro.

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