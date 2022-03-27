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Acompanhado de John Textor, Luís Castro chega ao Rio para assumir o comando do Botafogo

Treinador português chegou em solos brasileiros acompanhado de membros da comissão técnica e vai assistir ao jogo entre Botafogo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 07:19

Publicado em 27 de Março de 2022 às 07:19

Ele, enfim, chegou. Luís Castro desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo para assumir o comando o Botafogo. O treinador português chegou acompanhado de João Brandão e Vítor Severino, os dois auxiliares técnicos da comissão, e John Textor, dono do clube. + Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma
O norte-americano veio da Flórida, onde vive, para acompanhar o treinador. A diferença entre os voos dos dois foi de menos de cinco minutos. A dupla estará presente no Maracanã.
Torcedores do Botafogo marcaram presença no Aeroporto do Galeão. Mesmo em um horário cedo, botafoguenses apareceram para prestigiar a chegada do novo treinador. Nas redes sociais, o anúncio do português causou animação e ansiedade por um futuro melhor ao clube.
Luís Castro marcará presença no jogo do Botafogo contra o Fluminense às 16h deste domingo, na partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca.
Crédito: (Foto:Reprodução/Twitter@FCShakhtar_eng

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