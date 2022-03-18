Aço, carvão e cerveja: série mostra ligação estreita entre Borussia e cidade de Dortmund; assista

No quarto episódio da série "Who We Are", que mergulha nos bastidores do Borussia Dortmund, é retratado a relação estreita entre a cidade de Dortmund e o clube. O capítulo é feito em cima de dois personagens: Josef Schneck, ex-diretor de comunicação do Borussia, e o lateral belga, Thomas Meunier. > Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal

- Uma porcaria. Foi um ano difícil. Nos últimos meses da temporada, em abril e maio, salvamos nossa temporada com a Copa, com a classificação para a Champions League. Foi como um período de transição para mim, e durou muito. Tive dificuldades em me expressar como fazia no passado, no campo, quero dizer. Este ano já está bem diferente. Sente-se o futebol ao redor. Estamos melhor, Uma mentalidade mais positiva - contou o lateral.

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Produzido pelo OneFootball, a série "Who We Are" ("Quem nós somos", na tradução livre) conta com dez episódios, ao todo. Em parceria com o LANCE!, você pode ver todos os capítulos em nosso site.

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