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Aço, carvão e cerveja: série mostra ligação estreita entre Borussia e cidade de Dortmund; assista

O 4º episódio da série ‘Who We Are’, feita pelo OneFootball, mostra a história de Dortmund com a participação de Meunier . Outros episódios também podem ser vistos no LANCE!
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LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:16

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:16

No quarto episódio da série "Who We Are", que mergulha nos bastidores do Borussia Dortmund, é retratado a relação estreita entre a cidade de Dortmund e o clube. O capítulo é feito em cima de dois personagens: Josef Schneck, ex-diretor de comunicação do Borussia, e o lateral belga, Thomas Meunier. > Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal
- Uma porcaria. Foi um ano difícil. Nos últimos meses da temporada, em abril e maio, salvamos nossa temporada com a Copa, com a classificação para a Champions League. Foi como um período de transição para mim, e durou muito. Tive dificuldades em me expressar como fazia no passado, no campo, quero dizer. Este ano já está bem diferente. Sente-se o futebol ao redor. Estamos melhor, Uma mentalidade mais positiva - contou o lateral.
> Veja a tabela da Bundesliga
Produzido pelo OneFootball, a série "Who We Are" ("Quem nós somos", na tradução livre) conta com dez episódios, ao todo. Em parceria com o LANCE!, você pode ver todos os capítulos em nosso site.
Clique aqui para assistir ao episódio 1
Clique aqui para assistir ao episódio 2
Clique aqui para assistir ao episódio 3

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