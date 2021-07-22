Ação social do Flamengo custeia 500 refeições a pessoas em situação de rua; veja como participar

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Fruto da parceria do departamento de Responsabilidade Social do Flamengo com a Soul Ambiental e a Gastromotiva, o projeto 'Recicla Nação' soma números importantes no primeiro mês de campanha. Desde junho, a iniciativa coletou mais de 2,5 toneladas de resíduos sólidos e custeou aproximadamente 500 refeições para pessoas em situação de rua.

+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresA ação social recolhe material através de coletores de copinhos plásticos e tampinhas para reciclagem. Todo o recurso obtido está sendo destinado ao custeio de refeições para pessoas em situação de grave vulnerabilidade social.A distribuição dos alimentos é realizada pela Gastromotiva, organização que atua na redução da insegurança alimentar no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador e Belém. Com o apoio da Soul Ambiental, parceira da Responsabilidade Social do Flamengo neste projeto, toneladas de papelão, tampinhas, copinhos e outros resíduos deixaram de ir para o lixo para serem recicladas e reintroduzidas em outros ciclos de produção. A iniciativa, dessa forma, alia a sustentabilidade ao combate à fome, através de um simples hábito cotidiano.

+ Fla joga no domingo: veja a tabela completa do BrasileiroO torcedor do Flamengo que quiser colaborar com a campanha pode doar tampinhas plásticas em um dos pontos de coleta (veja lista abaixo). São aceitas tampas de garrafas pet, de água, de leite, de água de coco, de mate, de shampoo, condicionador e material de limpeza. É preciso que o material esteja limpo e que não tenha rótulo ou adesivo.

PONTOS DE COLETA DO RECICLA NAÇÃO:

Sede social do Flamengo - GáveaColetores em diversos pontos pelo clube