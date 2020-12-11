Ação judicial tenta impedir voto online na eleição do Santos, mas é indeferida

Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!

Uma ação que visava impedir o voto online na disputa presidencial do Santos que acontecerá neste sábado (12) e decidirá o mandatário do clube no próximo triênio (2021 a 2023) foi protocolada na 7a Vara Civel de Santos, mas negada.

A ação foi movida pelo sócio do clube Clodoaldo Cesar de Souza, com pedido de tutela de urgência, mas indeferida pela juíza Simone Curado Ferreira Oliveira. Nos autos, a magistrada alegou que não cabe ao Poder Judiciario em deliberações da entidade e que o voto hibrido é previsto estatutariamente.

O argumento da acusação era a inexistência de segurança para a participação online.