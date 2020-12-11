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Ação judicial tenta impedir voto online na eleição do Santos, mas é indeferida

Sócio do Peixe alegou inexistência de segurança no processo híbrido, mas juíza negou pedido de anulação da condição virtual...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 18:42
Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!
Uma ação que visava impedir o voto online na disputa presidencial do Santos que acontecerá neste sábado (12) e decidirá o mandatário do clube no próximo triênio (2021 a 2023) foi protocolada na 7a Vara Civel de Santos, mas negada.
A ação foi movida pelo sócio do clube Clodoaldo Cesar de Souza, com pedido de tutela de urgência, mas indeferida pela juíza Simone Curado Ferreira Oliveira. Nos autos, a magistrada alegou que não cabe ao Poder Judiciario em deliberações da entidade e que o voto hibrido é previsto estatutariamente.
O argumento da acusação era a inexistência de segurança para a participação online.
Mais de 6 mil sócios optaram por exercer o seu voto à distância. Seis candidatos disputam a presidência do Peixe: Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Andrés Rueda, Rodrigo Marino e Daniel Curi.

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