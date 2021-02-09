Acabou o descanso! Contra o Athletico-PR, Corinthians inicia maratona decisiva no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em busca de uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, o Corinthians entra na reta final do Campeonato Brasileiro precisando encarar cada um dos cinco últimos jogos como uma decisão.

O time de Parque São Jorge teve uma semana livre entre a vitória por 2 a 1 para o Ceará, na última quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, até o próximo compromisso, nesta quarta-feira (10), às 21h30, contra o Athletico-PR, pela 35ª rodada da competição nacional, novamente em Itaquera, o que significa que o Timão não terá mais grandes espaços entre jogos nesta temporada.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Departamento de Comunicação do Corinthians divulgou nesta segunda-feira (8) a programação de futebol até o dia 15 de fevereiro, e o elenco corintiano, que treina todos os dias desde a última sexta-feira (5), não terá uma folga sequer.

Os comandados de Vagner Mancini encerrarão a preparação para o confronto diante o CAP nesta terça-feira (9), no período da tarde, após isso jogam contra o Furacão, com reapresentação na quinta-feira (11), no período vespertino, treinos na sexta-feira (12) e sábado (13) pela manhã. Após a atividade do dia 13, o elenco viaja para o Rio de Janeiro, onde no domingo (14) o Timão encara o Flamengo, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileiro.

Após o duelo contra o Rubro-Negro, o Corinthians ainda tem um compromisso atrasado da 33ª rodada, diante do Santos, na Vila Belmiro, no dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h, e as duas últimas rodadas do Nacional, contra Vasco, no dia 21, em casa, e Internacional, atual líder da competição, no Beira Rio, em Porto Alegre, no dia 25.