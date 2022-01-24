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Acabou a procura? Róger Guedes muda de número e se torna o novo camisa 9 do Corinthians

O atacante deixa de usar o número 123 e passa a ser o novo 9 do Timão...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 19:12
O Corinthians anunciou uma importante mudança na numeração do elenco para a próxima temporada. O atacante Róger Guedes deixará de usar o número 123 e será o novo camisa 9 do Timão.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, onde o atacante pergunta aos torcedores o resultado da seguinte equação matemática: (2+1) x 3. Em seguida, o Timão apresentou o novo número do atleta.
A mudança ocorreu principalmente pela inscrição na Libertadores, já que a competição da Conmebol não permite que os atletas usem números com três dígitos na camisa.
Apesar da mudança na numeração, o foco do Timão no mercado segue sendo um centroavante de peso, com grande apelo de marketing.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Quando foi apresentado como reforço do Timão, Róger Guedes explicou que seu número favorito já estava sendo usado, por isso havia escolhido uma numeração exótica.
- Sempre usei a 23, dia que o meu filho nasceu, como é o Fagner aqui, tem uma história grande, quero criar uma nova história com esse número. Número diferente, a torcida vai gostar - declarou à época.
Crédito: MontagemcomonovonúmerodeRógerGuedes(Foto:Reprodução/Corinthians

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