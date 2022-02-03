Acabou a paciência? Gaviões da Fiel convoca protesto pedindo a saída de Sylvinho, técnico do Corinthians

O clima entre a torcida do Corinthians e o técnico Sylvinho vai piorando cada vez mais. A principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel, convocou um protesto contra o treinador para o próximo sábado (5), após derrota do Timão por 2 a 1 diante do Santos.> GALERIA: Timão ativo no mercado! Veja quem deixou a equipe nesta janela

Em comunicado emitido no Instagram, a Gaviões chamou Sylvinho de "estagiário medíocre", afirmando que o momento de apoiá-lo já não é mais válido.

Antes, durante e após o jogo, a torcida entoou diversos cantos xingando o treinador, bem como fortes vaias na Neo Química Arena. O momento onde foi possível notar maior manifestação da torcida foi após o apito final, onde o estádio se uniu para xingá-lo.

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Os Gaviões da Fiel Torcida convoca toda a nação corinthiana, associados, quebradas, pontos de encontro e subsedes para o protesto que será realizado neste sábado (5), às 11h, em frente ao CT do Corinthians.

NAO HÁ MAIS TEMPO E NEM TOLERÂNCIA PARA ESSE ESTAGIÁRIO MEDÍOCRE.

Aceitamos e apoiamos até onde deu, mas agora BASTA!

Temos uma temporada com diversos campeonatos e não aceitamos a permanência desse estagiário.

CONTAMOS COM VOCÊ, FIEL TORCIDA.

Saída da quadra 09:30, ônibus gratuito.

O próximo compromisso do Timão no Campeonato Paulista será no domingo (6), às 18h30, contra o Ituano, em Itú.