Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Acabou a paciência? Gaviões da Fiel convoca protesto pedindo a saída de Sylvinho, técnico do Corinthians
futebol

Acabou a paciência? Gaviões da Fiel convoca protesto pedindo a saída de Sylvinho, técnico do Corinthians

O treinador do Timão foi alvo de vaias e xingamentos durante toda a derrota para o Santos...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 23:54
O clima entre a torcida do Corinthians e o técnico Sylvinho vai piorando cada vez mais. A principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel, convocou um protesto contra o treinador para o próximo sábado (5), após derrota do Timão por 2 a 1 diante do Santos.> GALERIA: Timão ativo no mercado! Veja quem deixou a equipe nesta janela
Em comunicado emitido no Instagram, a Gaviões chamou Sylvinho de "estagiário medíocre", afirmando que o momento de apoiá-lo já não é mais válido.
Antes, durante e após o jogo, a torcida entoou diversos cantos xingando o treinador, bem como fortes vaias na Neo Química Arena. O momento onde foi possível notar maior manifestação da torcida foi após o apito final, onde o estádio se uniu para xingá-lo.
> TABELA: Simule os próximos jogos de Peixe e Timão no Paulistão VEJA O COMUNICADO DA GAVIÕES DA FIEL
Os Gaviões da Fiel Torcida convoca toda a nação corinthiana, associados, quebradas, pontos de encontro e subsedes para o protesto que será realizado neste sábado (5), às 11h, em frente ao CT do Corinthians.
NAO HÁ MAIS TEMPO E NEM TOLERÂNCIA PARA ESSE ESTAGIÁRIO MEDÍOCRE.
Aceitamos e apoiamos até onde deu, mas agora BASTA!
Temos uma temporada com diversos campeonatos e não aceitamos a permanência desse estagiário.
CONTAMOS COM VOCÊ, FIEL TORCIDA.
Saída da quadra 09:30, ônibus gratuito.
O próximo compromisso do Timão no Campeonato Paulista será no domingo (6), às 18h30, contra o Ituano, em Itú.
Crédito: SyvinhoduranteojogocontraaFerrinha(Foto:AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados