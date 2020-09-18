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futebol

Acabou a magia? Thiago Galhardo passou em branco nos últimos dois jogos

Após engatar uma sequência de gols, o atacante não conseguiu balançar as redes contra Goiás e América de Cali...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 19:09
Crédito: Divulgação/Internacional
Principal referência do Internacional desde a lesão de Paolo Guerrero, Thiago Galhardo chamou a atenção da torcida Colorada ao marcar oito gols, em seis partidas pelo Campeonato Brasileiro.Porém, mesmo com a excelente fase técnica e até considerada ‘mágica’ pelo jogador parece ter dado uma pausa, já que ele passou em branco nas duas últimas partidas do Inter.
No último fim de semana, ele saiu do banco de reservas contra o Goiás, mas não conseguiu ajudar a sua equipe. No fim, o Colorado perdeu por 1 a 0.
No meio da semana outra chance. Desta vez, o América de Cali foi o adversário e no jogo que teve quatro gols do seu time, ele não marcou nenhum.
Agora, a próxima chance de acabar com esse momento ingrato é neste sábado, diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

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