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Acabou a espera: Fluminense acerta com a Betano como patrocinador master

Contrato será válido por duas temporadas e vai render cerca de R$ 16 milhões aos cofres do clube tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 13:30

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:30

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de quase três anos, o Fluminense tem um novo patrocinador master. O clube fechou parceria com a Betano, uma plataforma internacional de apostas esportivas online que também patrocinou o Campeonato Carioca e é o master do Atlético-MG. O contrato será válido por duas temporadas e vai render cerca de R$ 16 milhões aos cofres do clube.
A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. A empresa é parceira de vários clubes da Europa, como o SC Braga e CS Marítimo, em Portugal, Universitatea Craiova e FSCB, na Romênia, Olympiacos FC e PAOK FC, na Grécia, e Apollon Limassol e Pafos, no Chipre.Vale ressaltar que o Flu já tem na camisa outra casa de apostas, a Betmotion, que estampa o "selo peito". O L! apurou que a empresa estava aguardando a resolução do novo patrocinador e não deve permanecer com o clube, já que as duas são do mesmo segmento. O contrato firmado vai até março do ano que vem.
O patrocinador master era uma das promessas de campanha de Mário Bittencourt, que vinha tendo dificuldades para preencher o espaço. O mandatário alegava que as empresas não ofereciam aquilo que o Fluminense merece ganhar e vinha sendo cobrado por isso. O clube esteve perto de um acerto com a "Estadium.bet", mas a empresa não ofereceu as garantias bancárias solicitadas.
A última marca a ocupar o espaço foi a "Valle Express", de janeiro a agosto de 2018, quando teve o contrato rescindido por falta de pagamento. O Flu também sofreu com problemas de calotes com a "Viton 44". A meta da diretoria era buscar algo em torno de R$ 10 a R$ 12 milhões.
O clube tem parceria com a Gazin (parte superior das costas), Zinzane (mangas), Inside Diagnósticos (parte inferior das costas), Tim (números) e Hotel Nacional (calção), que aparecem nos uniformes de jogo da equipe.

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