Abrindo o segundo turno da Série B, Guarani e Ponte brigam olhando para os dois lados da tabela

Crédito: Um mira os quatro primeiros e o outro quer fugir dos quatro últimos (Álvaro Jr./PontePress

Na próxima partida a ser feita no Brasileirão da Série B pelos arquirrivais de Campinas, Guarani e Ponte Preta, cada uma das equipes terá a possibilidade de, respectivamente, adentrar o G4 da competição ou ver o Z4 se tornar uma realidade mais distante.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do Bugre, o resultado recente de empate em 1 a 1 contra o Botafogo atrapalhou os planos do time de Daniel Paulista no que se refere a subir na tabela. Entretanto, atualmente com 30 pontos e em sexto lugar, um a menos do que o quarto colocado, Goiás, o Guarani pode se aproveitar de uma feliz coincidência para entrar no desejado setor dos times garantidos na Série A para 2022.

Isso porque a 20ª Rodada da Série B coloca, frente a frente, os dois times que estão imediatamente à frente do Bugre: Goiás e Sampaio Corrêa, às 16h (de Brasília) do próximo domingo (22). Atuando no sábado (21) contra o Vitória, no Barradão, a equipe paulista conta com o próprio triunfo e um empate dos concorrentes diretos para ter a "rodada dos sonhos" se concretizando.

Já no caso da Ponte a situação é mais simples, porém bem menos confortável. A equipe dirigida por Gilson Kleina que havia emendado duas vitórias perdeu no último compromisso para o líder Coritiba e busca a reabilitação frente ao Brusque, no Moisés Lucarelli, às 20h30 do próximo domingo (22).