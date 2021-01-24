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futebol

Abraham marca três, e Chelsea vence o Luton pela Copa da Inglaterra

Atacante brilha em vitória dos Blues por 3 a 1, na manhã deste domingo. Equipe de Lampard vai encarar o Barnsley na próxima fase da competição mais antiga do futebol...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 11:02

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 11:02
Crédito: Reprodução/Twitter
Em um jogo movimentado, o Chelsea derrotou o Luton por 3 a 1, na manhã deste domingo, pela Copa da Inglaterra. Abraham marcou os três gols dos Blues na partida. Clark diminuiu. O time de Frank Lampard vai enfrentar o Barnsley, na próxima fase da competição mais antiga do futebol.+Veja a tabela do Campeonato Inglês
Início arrasador
O começo da partida não poderia ter sido melhor para o Chelsea. Os Blues adotaram uma postura ofensiva e surtiu efeito, pois em 17 minutos, Abraham já havia marcado duas vezes e dado tranquilidade para a equipe de Frank Lampard.
Luton vivo?
Com uma boa vantagem no placar, o Chelsea seguiu com controle da partida, mas acabou cedendo espaços para o Luton, que conseguiu aproveitar uma das subidas ao ataque para diminuir, com Clark.
Jogo morno
As equipes voltaram para o segundo tempo na marcha lenta. Houve muita disputa pela posse de bola, mas poucas chances criadas nos minutos inciais da etapa final.
Para selar a classificação
A partir dos 20 minutos, o Chelsea começou a encontrar os espaços na defesa do Luton e as oportunidades de ampliar apareceram. Até que novamente brilhou a estrela de Abraham, que marcou seu terceiro gol e o terceiro do Chelsea para selar a classificação.

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