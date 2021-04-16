Abel x Crespo: Allianz Parque terá mais um confronto inédito de técnicos no Choque-Rei

Apenas dois dias após ser derrotado, nos pênaltis, pelo Defensa y Justicia e, consequentemente, perder a Recopa Sul-Americana, o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, e, mais uma vez, o Choque-Rei marcará o encontro entre dois treinadores que nunca se enfrentaram no Allianz Parque, sendo estes Abel Ferreira e Crespo.Desde a inauguração do novo estádio do Verdão, o clássico sempre conta com novos embates entre comandantes, ou seja, nunca dois treinadores se enfrentaram duas vezes na casa palmeirense. Neste período, o Alviverde chegou a ser treinado por Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Cuca, Eduardo Baptista, Roger Machado, Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo. O Tricolor, por sua vez, foi comandado por Muricy Ramalho, Osorio, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Aguirre, Cuca e Fernando Diniz.