Abel x Crespo: Allianz Parque terá mais um confronto inédito de técnicos no Choque-Rei

Apenas dois dias após ser derrotado, nos pênaltis, pelo Defensa y Justicia e, consequentemente, perder a Recopa Sul-Americana, o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, e, mais uma vez, o Choque-Rei marcará o encontro entre dois treinadores que nunca se enfrentaram no Allianz Parque, sendo estes Abel Ferreira e Crespo.Desde a inauguração do novo estádio do Verdão, o clássico sempre conta com novos embates entre comandantes, ou seja, nunca dois treinadores se enfrentaram duas vezes na casa palmeirense. Neste período, o Alviverde chegou a ser treinado por Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Cuca, Eduardo Baptista, Roger Machado, Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo. O Tricolor, por sua vez, foi comandado por Muricy Ramalho, Osorio, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Aguirre, Cuca e Fernando Diniz.
Na partida mais recente entre os times na arena, o Maior Campeão Nacional, na época sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, foi derrotado pela equipe de Fernando Diniz, sendo este o único revés do time jogando na nova casa contra este adversário.
Com mais um confronto inédito entre técnicos, Palmeiras e São Paulo se enfrentam, nesta sexta-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.Confira lista de técnicos que já se enfrentaram pelo Choque-Rei no Allianz Parque
25/3/2015 – PaulistaPalmeiras 3×0 São PauloOswaldo de Oliveira e Muricy Ramalho
28/6/2015 – BrasileiroPalmeiras 4×0 São PauloMarcelo Oliveira e Juan Carlos Osorio
7/9/2016 – BrasileiroPalmeiras 2×1 São PauloCuca e Ricardo Gomes
11/3/2017 – PaulistaPalmeiras 3×0 São PauloEduardo Baptista e Rogério Ceni
27/8/2017 – BrasileiroPalmeiras 4×2 São PauloCuca e Dorival Júnior
8/3/2018 – PaulistaPalmeiras 2×0 São PauloRoger Machado e Dorival Júnior
2/6/2018 – BrasileiroPalmeiras 3×1 São PauloRoger Machado e Diego Aguirre
7/4/2019 – PaulistaPalmeiras 0x0 São PauloFelipão e Cuca
30/10/2019 – BrasileiroPalmeiras 3×0 São PauloMano Menezes e Fernando Diniz
10/10/2020 – BrasileiroPalmeiras 0x2 São PauloVanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz