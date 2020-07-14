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Abel x Bap: técnico pede reparação na Justiça e pretende doar valor para famílias vítimas do incêndio no Ninho

Treinador pedirá indenização por danos materiais e morais por conta das declarações dadas pelo vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Baptista, em junho...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:05

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:05

Crédito: Magalhaes Jr/Photopress
O técnico Abel Braga está dando sequência ao processo que moverá contra Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, por conta das declarações dadas pelo dirigente em junho. O treinador pedirá indenização por danos materiais e morais e já decidiu que doará o valor de eventual ressarcimento às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que ocorreu em fevereiro de 2019, quando Abel estava no comando do time.
A informação inicial é do site "Globoesporte". A ação de Abel foram motivadas pelas declarações de Bap em entrevista ao canal "Ser Flamengo", no fim de junho. O VP do Fla, ao fazer comentários sobre a passagem de Abel Braga pelo clube e determinadas decisões do técnico, disse que se discutia se internamente, o treinador "estava de sacanagem, bêbado ou drogado".
Após a repercussão e a manifestação de Abel Braga que o dirigente teria que "repetir tudo na Justiça", Luiz Eduardo Baptista se posicionou através de uma nota no site do Flamengo, na qual admitiu ter feito uma "colocação infeliz".

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