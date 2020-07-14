Abel x Bap: técnico pede reparação na Justiça e pretende doar valor para famílias vítimas do incêndio no Ninho

Crédito: Magalhaes Jr/Photopress

O técnico Abel Braga está dando sequência ao processo que moverá contra Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, por conta das declarações dadas pelo dirigente em junho. O treinador pedirá indenização por danos materiais e morais e já decidiu que doará o valor de eventual ressarcimento às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que ocorreu em fevereiro de 2019, quando Abel estava no comando do time.

A informação inicial é do site "Globoesporte". A ação de Abel foram motivadas pelas declarações de Bap em entrevista ao canal "Ser Flamengo", no fim de junho. O VP do Fla, ao fazer comentários sobre a passagem de Abel Braga pelo clube e determinadas decisões do técnico, disse que se discutia se internamente, o treinador "estava de sacanagem, bêbado ou drogado".