Abel vê jogo ruim do Fluminense em vitória, admite que precisa melhorar o ataque e explica time titular

- Continuamos com um pouco de seriedade e tranquilidade para fazer os gols, as chances tem acontecido. Mas foi uma partida com pouca vibração. As pessoas pensam que o Flamengo ganhou de cinco e o Fluminense que é líder precisava ganhar de seis, mas não é assim. Eles fizeram um gol com dois minutos. (...) Hoje queríamos usar mais a velocidade, pela forma de jogar do Nova Iguaçu, mas não surtiu efeito. Perdemos inúmeros gols, importante que o Fred entrou bem. Não jogou bem? Também acho que não. Faltou vibração, entusiasmo. Mas quando acontece isso e você vence não é de todo mal.Das seis vitórias na temporada, cinco delas foram por 1 a 0. Apenas diante do Botafogo a equipe conseguiu marcar duas vezes, quando virou a partida no Nilton Santos. Abel admitiu a necessidade de melhorar a pontaria no ataque, especialmente visando a partida da Libertadores na próxima terça-feira.

- O 1 a 0 é muito complicado. Sofremos os 90 minutos. Temos que melhorar nesse aspecto. Quando você não cria oportunidade está bem, mas no jogo passado foi parecido. Tivemos chances de gol livre com o goleiro, hoje novamente. Esse tipo de oportunidade aparece uma ou duas vezes, não todas as criadas, mas essas mais claras. Quando aparece. Nesse tipo de situação temos que ter mais tranquilidade para matar o jogo. Não sei se é vontade demais, de querer fazer aquele gol para dar a tranquilidade. Não conseguimos. Nesse aspecto temos que melhorar porque vamos para um jogo de mata-mata - disse o treinador.

Abel terminou analisando as trocas feitas para essa partida e afirmando que ainda não pode pensar no confronto internacional sem antes passar pela partida do fim de semana. O Flu volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Volta Redonda novamente no Luso-Brasileiro, às 19h. Em seguida, o time viaja direto para a Colômbia, onde enfrenta o Millonarios na terça-feira, pela segunda fase da Libertadores.