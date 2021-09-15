Abel tem denúncia retirada e Patrick de Paula e auxiliar são absolvidos em julgamento do Palmeiras no STJD

Crédito: Cesar Greco

O técnico Abel Ferreira, o auxiliar João Martins e o volante Patrick de Paula foram absolvidos em julgamento realizado na manhã desta quarta-feira (15) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O trio havia sido expulso na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, dia 14 de agosto, no Mineirão.

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Em sessão virtual, o treinador teve denúncia retirada uma vez que a procuradoria entendeu que a súmula do árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo não apontou o motivo da exclusão, assim como no caso do auxiliar João Martins.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNo caso de Patrick, ficou comprovado, por vídeo, que o camisa 5 não cometeu falta que resultou no segundo amarelo e, consequentemente, na expulsão. Com a absolvição, o volante está apto para enfrentar a Chapecoense no sábado (18), às 17h (horário de Brasília) na Arena Condá. Com a suspensão de Zé Rafael, a Cria da Academia é o favorito para ocupar uma vaga entre os titulares.

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