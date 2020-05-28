Abel relembra 'família' em elenco do Fluminense e destaca jogo marcante para o tetra

Crédito: Ralff Santos/Fluminense F.C.

O ano de sucesso do Fluminense em 2012, com os títulos do Campeonato Carioca e do Brasileirão, passou por uma série de fatores, que foram desde a manutenção do elenco até uma estruturação do departamento de futebol. No entanto, o bom trabalho foi resultado também de uma relação que demorou três meses para se concretizar ainda no ano anterior: o retorno de Abel Braga para a segunda passagem como treinador do clube. Ele chegou após o pedido de demissão de Muricy Ramalho por conta de um primeiro semestre turbulento.

O nome do velho conhecido era o único consenso na diretoria tricolor naquele momento. No entanto, a relação tinha que esperar. Abel queria voltar, mas não podia romper o contrato com o Al-Jazira (EAU). O Flu, então, aguardou exatos 87 dias pelo veterano, que prometeu na chegada fazer com que o torcedor tivesse cada vez mais orgulho de ser tricolor. O começo foi difícil, com direito a pichação nos muros de Laranjeiras pedindo a demissão do técnico. Mas, no fim, a aposta teve resultado.

- Foi um título importantíssimo pra mim, meu primeiro Brasileiro, guardo com muito carinho. Foi especial demais, tanto pra mim quanto para os jogadores. Muitos precisavam daquela afirmação. Tínhamos uma família ali. E foi sensacional para o torcedor, era o tetracampeonato. E praticamente uma sequência de dois anos antes, quando também tinha sido campeão. Foi muito marcante. E o mais importante: de forma muito merecida - elogiou Abel, em entrevista ao LANCE!.E MAIS:Fred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do FluFluminense inicia venda de ingressos simbólicos para jogo do tetraVeja por onde andam os jogadores do Fluminense campeões do Brasileiro em 2012Fluminense realiza testes físicos com jogadores em clínica no RioDa fama ao vício: 15 jogadores que tiveram problemas com drogasO Fluminense acabou campeão brasileiro com três rodadas de antecedência, após vencer o Palmeiras por 3 a 2 fora de casa. A base do time ainda era a de 2010, com os zagueiros Gum e Leandro Euzébio, o lateral-esquerdo Carlinhos, o volante Diguinho, o meia Deco e o atacante Fred. Entretanto, a equipe contou com outros nomes importantes, como o goleiro Diego Cavalieri, o volante Edinho, o meia Thiago Neves e o atacante Wellignton Nem.

Para Abel, um dos episódios mais marcantes daquela campanha foi uma derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, na 32ª rodada, no Independência. Na ocasião, Leonardo Silva marcou já nos acréscimos e deixou o time mineiro vivo na disputa do título. O Flu terminou o campeonato como líder com 77 pontos, cinco a mais do que o próprio Galo, vice-campeão. Foram 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Com 61 gols marcados e 33 sofridos.

- Essa campanha teve um momento extremamente marcante, do pós-jogo contra o Atlético-MG, no Independência, quando sofremos um gol aos 48 e perdemos por 3 a 2. Ainda no campo, o Deco deu uma declaração para uma TV dizendo que, 'apesar da derrota, temos convicção de que seremos campeões.' Numa hora de dificuldade pra gente, depois de o time ter jogado bem, brigado pela vitória contra uma grande equipe e acabar perdendo no último lance, aquelas palavras serviram como um doping psicológico muito grande, nos deu muita confiança. Dali nós deslanchamos - relembrou.