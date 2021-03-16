Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel rejeita individualismo ‘eu ganhei’ e ressalta importância de trabalho coletivo no futebol
futebol

Abel rejeita individualismo ‘eu ganhei’ e ressalta importância de trabalho coletivo no futebol

Destacando algumas funções de auxiliares da sua equipe, foi enfático ao falar sobre a relevância de cada um deles para o cotidiano do clube
...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco
Abel Ferreira, que está de recesso em Portugal, após o término da temporada de 2020, concedeu entrevista ao programa Seleção SporTV, na tarde desta terça-feira (16). O treinador português comentou, entre outros temas, sobre a imprescindibilidade do trabalho coletivo no futebol para atingir êxito nos projetos.
Destacando algumas funções de auxiliares da sua equipe, o técnico do Verdão foi enfático ao falar sobre a relevância de cada um deles para o cotidiano do clube.
– Quando o bom treino é não treinar? Eu não treino os jogadores, eu treino homens. Trabalham 301 pessoas na Academia e minha equipe técnica foi crescendo neste sentido. Nós fomos crescendo conforme senti necessidade. Não consigo estar em todos os lados ao mesmo tempo. Então o João Martins é responsável na ligação com o NSP e DM, o Carlos Martins fica responsável pela análise da equipe e dos jogadores que chegam, o Victor Castanheira também, mais a ligação com a formação, e temos o Tiago, que é o analista dos adversários. Essa informação chega a mim de maneira que eu possa tirar as melhores conclusões. Eu trabalho com pessoas e, se eu tivesse escolher uma características, a gestão de recursos humanos tem um peso maior hoje, pela mídia. Eu tive um jogador que desistiu pela pressão da mídia – finalizou Abel, fazendo referência a Ramires, que rescindiu com o Palmeiras na metade da temporada por alegar problemas pessoais.O treinador, que, desde sua chegada ao Palmeiras, buscou implementar uma mentalidade de trabalho conjunto, marcada na frase “todos somos um”, realçou a coletividade no processo esportivo, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Ele também debateu a responsabilidade excessiva atribuída aos técnicos em resultados bons e ruins.
– Há uma coisa que não gosto muito de ouvir. Não é “eu ganhei”. Por isso, quando mandam o treinador embora, eu não estou mandando ele embora, estou mostrando que o dirigente é incompetente. Não é só o treinador que é incompetente, é também quem escolhe. Não fui eu que ganhei. Quem decidiu em campo foram os jogadores. Quando eu cheguei, o elenco não era fraco como diziam, e hoje não é o melhor do mundo. Ele era bom, precisava de afinações, e hoje é igual. Foi um risco, mas tenho duas formas de pensar. Ou vou pensando que é difícil, ou encaro como um desafio. É difícil atravessar o atlântico, para um país que um português ganhou tudo. Nós ganhamos, muitas coisas ocorreram bem. Todos nós gostamos de um futebol lírico. Não existe só uma maneira de jogar, não tem só o jogo propositivo – afirmou o comandante português.
Puxando o gancho da sua última colocação, Abel explicou sua visão tática acerca do estilo de jogo posicional que, atualmente, tem sido uma temática com grande repercussão no mundo da bola devido à nova safra de treinadores que vêm adotando esse modelo.– Sabe qual a equipe melhor faz o jogo posicional do Brasil? O Red Bull Bragantino. Precisa de tempo para perceberem que, às vezes, sem tocar na bola, podem jogar muito. O jogo posicional não é a única forma de atacar, o exagero torna as equipes previsíveis. Quando fui pra Grécia, senti dificuldades contra marcações individuais. Aqui, disse que precisamos engana-los. Se eu atacar uma equipe que defende em zona, preciso de um jogo posicional forte. Contra alguém que marca individual, se eu faço um ataque posicional, é muito fácil de marcar. Meus jogadores têm que correr o dobro, e se quiserem vir atrás de mim, abrem espaço – concluiu.
Com ideais inovadoras e muita humildade no discurso, Abel Ferreira tem sido elogiado pela postura e pelo conteúdo de suas entrevistas. O treinador ainda não tem data certa para voltar de Portugal, mas assim que retornar dá sequência ao trabalho de início de temporada do Maior Campeão Nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados