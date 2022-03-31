Abel reclama de 'golpe emocional' no Palmeiras com marcação de pênalti: 'O VAR estava a comer pipocas'

Em sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira ressaltou as críticas de todos os palmeirenses. O ponto principal foi o pênalti convertido por Calleri aos 50 minutos do primeiro tempo, anotado após indicação do VAR de suposto toque de mão de Marcos Rocha dentro da área. Fato contestado pelo português.

- O VAR estava a comer pipocas, não viu na hora o que aconteceu e quando voltou decidiu aparecer e chamar o arbitro. Eu não sou árbitro, mas pelas regras que eu leio o VAR só deve intervir em decisões muito flagrantes, Infelizmente ele não teve coragem de seguir em sua decisão. Foi um golpe duro. Não merecíamos.

Para Abel, a marcação foi um duro 'golpe emocional' no Verdão. Que também reclamou de suposto pênalti não marcado em cima do zagueiro Gustavo Gómez na etapa final do jogo.

- Foi um golpe emocional. Eu estava com o árbitro na hora. Ele acertou na hora. Foi na frente dele. mas eu queria que ele fosse dar a cara a meus jogadores, ou dar a cara para vocês (jornalistas), que se explique. Porque se o treinador não render e não dar resultado, ao final de três meses sai. O jogador não é bom, não tem rendimento, sai. Os árbitros têm que ser igual. Em caso de erros consecutivos, troca, que sejam afastados. Com o recurso do VAR é inadmissível esse tipo de erro. Nem se chamou o VAR no lance do Gómez, o que é algo gritante.