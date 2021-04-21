Abel quer respaldo para ser ‘levado a sério’ e Palmeiras vê relação interna controlada

Abel Ferreira voltou das férias diferente. A impaciência do treinador tem sido notada nas entrevistas coletivas e o incômodo passa desde o nervosismo à beira do gramado até a cobrança pública para com a diretoria. O treinador vive o primeiro momento de oscilação no trabalho, até aqui muito vitorioso, e esperava uma posição diferente vinda das pessoas que comandam o futebol alviverde.Abel confidenciou a pessoas próximas que logo após o retorno das férias desejava encontrar reforços para dar continuidade ao trabalho. Aficionado por vitórias, ele acredita que para seguir no mesmo caminho da última temporada é necessário qualificar o elenco. Até o momento, somente Danilo Barbosa foi contratado e há tratativas em andamento pelos atacantes Taty Castellanos, do New York City, e Ademir, do América-MG.A falta de novos jogadores e o início de temporada oscilante, fizeram com que o treinador fosse “apresentado” ao futebol brasileiro. Depois das derrotas na Recopa e Supercopa, críticas de parte da torcida chegaram e até muro do Allianz Parque foi pichado. O perfil aberto e verdadeiro de Abel foi refletido nas declarações em coletivas. O fato de se posicionar de maneira isolada o incomodou a ponto de querer ser ‘levado a sério’ pela direção. Ele entende que o respaldo é necessário, principalmente, nos momentos conturbados, algo novo em mais de cinco messes no país.