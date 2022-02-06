Abel prevê 'ainda mais dificuldade' em reencontro do Palmeiras com Al Ahly pelo Mundial

Em rápida conversas com jornalistas antes do treino deste domingo (6), o técnico Abel Ferreira comentou sobre a definição do Al Ahly, do Egito, como o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília). Admitindo certa surpresa pelo fato dos africanos terem eliminado o Monterrey, do México, o comandante português admitiu que as dificuldades poderão ser maiores ante o adversário que lhe venceu nos pênaltis na decisão de terceiro lugar do ano passado.

- O futebol é mágico. Quando todo mundo achava que o Monterrey passaria, o Al Ahly avançou. Mais do que nunca, é um alerta, um aviso. Temos que estar ainda mais atentos, mais ligados nas dificuldades que vamos encontrar na terça-feira. Futebol não é como dois mais dois igual quatro. A dificuldade será maior ainda.

O treinador ressaltou que o trabalho para o jogo foi feito à medida do que havia sido planejado, lembrou do valor de competir em decisões como essa e que o Palmeiras tem um propósito a cumprir.

– Futebol é competir, futebol é organização, futebol é quem cria mais chances, quem faz mais gols. São jogos decisivos, jogos com muita emoção. 70% é competir, e 30% é tática. Fizemos tudo e estamos preparados para a semifinal. Vamos cumprir o que planejamos para conquistar aquilo que planejamos. Temos propósito. Vamos acreditar, fazer e depois realizar.