Abel pressiona, e Palmeiras espera resposta de franceses por Danilo Barbosa

De todas as ausências em relação ao ano passado no elenco do Palmeiras na reapresentação do grupo que ocorre na manhã desta quarta-feira (5), na Academia de Futebol, pelo menos uma é imensamente sentida pelo técnico Abel Ferreira, a do volante Danilo Barbosa.O vínculo do atleta com o Palmeiras terminou no dia 31 de dezembro. Danilo Barbosa estava emprestado pelo Nice, da França.

No acordo original entre as partes, o Verdão tinha que comunicar até o final do ano a intenção em ficar em definitivo com o volante. O preço firmado foi de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões).

Mas o Palmeiras tem outros planos. Conforme o LANCE! apurou, a diretoria não quer gastar tanto dinheiro com um jogador que supostamente não se firmou. Danilo Barbosa disputou ao todo 30 jogos e marcou um gol em sua passagem pelo Verdão.

O problema é que Danilo Barbosa ganhou a confiança de Abel e sua comissão técnica. O jogador, por exemplo, atuou nas duas finais de Copa Libertadores vencidas pelo Verdão no ano passado e em outras decisões do clube sob o comando do treinador português.

Por isso, Abel exigiu que a situação de Danilo Barbosa fosse resolvida. E a saída do Palmeiras foi sugerir um novo contrato de empréstimo. Os franceses ainda não responderam.

Danilo Barbosa é uma das ausências na reapresentação palmeirense desta manhã. Além dele, outros nomes campeões da Libertadores deixaram o clube, como o volante Felipe Melo e o atacante Willian. Outros, como o atacante Luiz Adriano, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís, que ainda possuem vínculo com o Verdão, estão fora dos planos.