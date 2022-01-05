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Abel pressiona, e Palmeiras espera resposta de franceses por Danilo Barbosa

Verdão não quis exercer preferência de compra e fez proposta por novo período de empréstimo de volante atendendo seu treinador...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 07:05

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 07:05

De todas as ausências em relação ao ano passado no elenco do Palmeiras na reapresentação do grupo que ocorre na manhã desta quarta-feira (5), na Academia de Futebol, pelo menos uma é imensamente sentida pelo técnico Abel Ferreira, a do volante Danilo Barbosa.O vínculo do atleta com o Palmeiras terminou no dia 31 de dezembro. Danilo Barbosa estava emprestado pelo Nice, da França.
No acordo original entre as partes, o Verdão tinha que comunicar até o final do ano a intenção em ficar em definitivo com o volante. O preço firmado foi de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões).
Mas o Palmeiras tem outros planos. Conforme o LANCE! apurou, a diretoria não quer gastar tanto dinheiro com um jogador que supostamente não se firmou. Danilo Barbosa disputou ao todo 30 jogos e marcou um gol em sua passagem pelo Verdão.
O problema é que Danilo Barbosa ganhou a confiança de Abel e sua comissão técnica. O jogador, por exemplo, atuou nas duas finais de Copa Libertadores vencidas pelo Verdão no ano passado e em outras decisões do clube sob o comando do treinador português.
Por isso, Abel exigiu que a situação de Danilo Barbosa fosse resolvida. E a saída do Palmeiras foi sugerir um novo contrato de empréstimo. Os franceses ainda não responderam.
Danilo Barbosa é uma das ausências na reapresentação palmeirense desta manhã. Além dele, outros nomes campeões da Libertadores deixaram o clube, como o volante Felipe Melo e o atacante Willian. Outros, como o atacante Luiz Adriano, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís, que ainda possuem vínculo com o Verdão, estão fora dos planos.
Crédito: DaniloBarbosacomamedalhadecampeãodaLibertadores(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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