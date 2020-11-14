Abel precisa e meninos do Sub-20 ficam à disposição para duelo contra o Fluminense

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O lateral-esquerdo Jean Quiñonez, os pontas Marino Hinestroza e Pedro Acácio e o centroavante Aníbal foram relacionados pela comissão técnica do Palmeiras para ficarem à disposição, no banco de reservas, diante do Fluminense, na noite deste sábado (14), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

​Devido aos mais de dez desfalques no elenco, frutos de convocações, lesões, desgastes e contaminações pela Covid-19, os jovens da equipe sub-20 do Verdão participaram dos treinamentos na Academia de Futebol e agradaram a Abel Ferreira. Ao longo da semana, outros atletas também tiveram a oportunidade de complementar o treino da equipe, como o zagueiro Carlos, o lateral-esquerdo Vanderlan e o meio campista Vitinho. Vale ressaltar que Hinestroza e Quiñonez já haviam sido relacionados para o confronto contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

​Quiñonez

​Meio campista de origem e recentemente adaptado na função de lateral- esquerdo, já no Palmeiras, o equatoriano Jean Carlos Quiñonez, conhecido como “La Garrinxa”, vem sendo uma surpresa positiva na categoria sub-20. Aliando a técnica de bom passe e construção de jogo com a força física e velocidade, o jovem de 18 anos consegue, em seu jogo na lateral, fazer ultrapassagens e também ajudar a criação pelo centro. Emprestado, tem seus direitos federativos ligados ao Gafanha, da quarta divisão de Portugal e valor de passe fixado.Hinestroza

​Emprestado ao Palmeiras pelo América de Cali, com opção de compra fixada, o atacante colombiano Marino Hinestroza, de 18 anos, exerce, dentro de campo, uma função semelhante ao que Wesley produzia, pelas beiradas. Destro, veloz e eficiente nos dribles, tem passagens pela seleção de base da Colômbia, além de alguns minutos na equipe profissional dos Diablos Rojos. Em dez partidas pelas categorias de base do Palmeiras, demostrou, além de toda a técnica, muita maturidade e se tornou um dos principais jogadores do elenco.

​Pedro Acácio

Assim como Hinestroza, Pedro Acácio faz parte dos bons pontas da geração 2002 do Palmeiras. Pedro faz parte do projeto de captação de jovens talentos e chamou atenção após se destacar pelo Canaã (BA) na Copinha de 2020. Canhoto, ágil, habilidoso e com boa mobilidade, o atacante de profundidade consegue também auxiliar na criação e se destaca muito em jogadas de infiltração, realizando o facão entre os defensores. Até agora, são 3 assistências e 1 gol pelo Palmeiras. Seu contrato, assim como os demais, é de empréstimo e já tem um valor de passe fixado.

Aníbal