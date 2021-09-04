Abel pede e Palmeiras realiza jogo treino no Allianz Parque em busca de ritmo de competição

Crédito: César Greco

O elenco do Palmeiras disputou, na manhã deste sábado (04), um jogo-treino no Allianz Parque, visando as sequências do Brasileirão e da Libertadores. Com uniformes de jogo, arbitragem e dois tempos de 45 minutos, a comissão técnica tentou simular a intensidade, concentração e outros aspectos que envolvem uma partida oficial.

A equipe verde entrou em campo com Jailson; Mayke, Felipe Melo, Luan e Victor Luís (Marcos Rocha); Gabriel Menino, Zé Rafael (Danilo) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Willian e Luiz Adriano. Já o time branco jogou com Mateus Oliveira; Breno Lopes, Danilo Barbosa (Michel), Kuscevic e Renan; Matheus Fernandes, Patrick de Paula e Dudu (Raphael Veiga); Rony, Wesley e Deyverson.A partida acabou u em vitória do time branco pelo placar de 4 a 2. Capitão da equipe verde, Scarpa abriu o placar em uma bela finalização de fora de área aos oito minutos de jogo. Deyverson, capitão do branco, respondeu na sequência: após cruzamento de Wesley, aproveitou o rebote do goleiro e empatou aos 14.

O time branco conseguiu a virada aos 19 minutos, em cobrança de falta de Patrick de Paula, mas Luiz Adriano devolveu a igualdade no placar dez minutos depois após roubar a bola na entrada da área e tirar do goleiro na finalização. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio, a bola cruzou a área e sobrou para Kuscevic chutar no alto e anotar o terceiro do branco, aos 45.

O quarto e último gol da equipe branca saiu no início do segundo tempo, em boa jogada de Wesley e finalização cruzada de Rony, quase sem ângulo, aos dez minutos.Sobre a atividade, Deyverson falou:

– Foi um treino gostoso, com intensidade, como se fosse um jogo mesmo. Desfrutei um pouco dessa braçadeira hoje, primeira vez como capitão. Sabemos que é entre nós mesmos, mas todos deram seu máximo, se dedicaram, e quem ganhou foi o Palmeiras, independentemente de branco ou verde. Agora vamos descansar e semana que vem trabalharmos mais forte ainda – disse.

O lateral-esquerdo Jorge seguiu seu cronograma individual de recondicionamento e fez trabalhos no gramado na Academia de Futebol acompanhado de membros do Núcleo de Saúde e Performance.