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Abel parabeniza jogadores do Palmeiras por esforço em vitória: 'Perfume do suor foi o que nos fez ganhar'

O treinador também exaltou a marca histórica de invencibilidade como visitante atingida pelo Alviverde na Libertadores...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 22:18
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o Verdão derrotou a Universidad Católica no Chile por 1 a 0 e alcançou a marca histórica de 13 jogos de invencibilidade fora de casa na competição. Abel Ferreira comentou sobre o confronto em entrevista coletiva e destacou o esforço e a competitividade dos jogadores do Palmeiras em campo.
ATUAÇÕES: Weverton volta e garante vitória do Palmeiras na Libertadores
- Costumo dizer que adoro um bom perfume, eu mesmo gosto de gastar dinheiro em perfume. Mas hoje, para ganhar, foi preciso o perfume do suor. Tenho que dar os parabéns pelos meus jogadores pela garra e determinação - afirmou.
Na sequência, o treinador exaltou o feito do time na copa continental, porém também alertou que, na medida em que a equipe ganha, a cobrança aumenta e, sendo assim, é necessário estar cada vez mais concentrado.
>> Veja a tabela completa da Libertadores- Quanto mais ganharmos, mais cobranças vamos ter. Ganhamos Copa, Libertadores e um mês depois estávamos sendo cobrados. Quanto mais subimos o sarrafo, mais temos que aumentar a determinação e o trabalho. As vitórias trazem responsabilidade e exigência. É o preço que se paga quando se ganha. E quem veste essa camisa sabe que é obrigação. Cada vez que aumentamos o sarrafo, aumentamos a expectativa - explicou.
Por fim, Abel opinou sobre a atuação do Palmeiras contra a Católica, ressaltando a qualidade do time chileno. Além disso, ele concluiu que o jogo amarrado e as condições do gramado pesaram na performance da sua equipe.
- Sabíamos que seria um jogo difícil. Fizemos um estudo dos últimos resultados dos brasileiros aqui e não foi muito bom. Equipe com história na Libertadores e tremendamente competitiva. Ganhamos porque fomos competitivos, organizados e inteligentes.- Nós sabíamos que, pelo estado do gramado e pelo jogo do adversário, seria uma partida mais para competir do que uma grande qualidade técnica. Fizemos um bom jogo nesse sentido - analisou.
Com a vitória, o Verdão larga em vantagem no mata-mata e precisa apenas de um empate em casa para passar às quartas de final da competição. O Alviverde vai a campo na próxima quarta-feira (21) às 19h15 (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque em busca de mais um triunfo no torneio.

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