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Abel nega ter perdido o vestiário e faz crítica à imprensa: 'Jornalismo do ódio'

Técnico voltou a criticar a mídia esportiva e afirmou que seria o primeiro a deixar o clube caso isso acontecesse 
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Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco
Com a sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retomou a vice-liderança da competição ao bater o Sport por 2 a 1, nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque. Próximo de completar um ano a frente do clube, o técnico Abel Ferreira negou que tivesse perdido a confiança do elenco nas últimas semanas.– Alguns dizem que “o professor perdeu o vestiário, perdeu não sei o que…”. Não grito com os meus jogadores. Gosto de falar com homens. Antes de atletas, são homens. Quando sentir que perdi o grupo, sou o primeiro a ir. Se fiquei, há trabalho a fazer – afirmou o comandante.
Desde a classificação para a final da Libertadores sobre o Atlético-MG, quando o treinador português mencionou “um vizinho” como enunciador de fortes críticas sobre o futebol apresentado pelo Alviverde, Abel tem feito diversos comentários sobre a imprensa brasileira em suas últimas coletivas. Após o apito final no Allianz Parque, o técnico voltou a fazer comentários sobre o jornalismo esportivo praticado em território nacional.
– Os mais jovens e mais velhos têm sido perfeitos. E quando critico publicamente, é de pai pra filho. Minhas filhas têm que levar nas orelhas. A intenção é no sentido construtivo e não quer dizer que perdi o vestiário. Há o jornalismo feito do ódio, da inveja. Há o jornalismo feito de forma honesta, sem que tenha ódio e críticas baratas. As pessoas não me conhecem como homem, pai. Podem me criticar como treinador, mas quando para ofensa, mostra o caráter de quem está do outro lado – comentou.Há uma semana de completar um ano no Palmeiras, Abel Ferreira ainda fez um balanço sobre o período em que esteve comandando o Verdão, onde passou por períodos de oscilação e conquistou a Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada.
– Gosto de fazer balanços só ao final da temporada, mas digo a vocês que que um treinador com ambição, pra ganhar títulos, só pode treinar times da dimensão do Palmeiras. Escolha certa do clube e técnico. Agora é um dia de cada vez até quando Deus quiser. No final faremos o balanço e decidiremos o que é melhor – finalizou.
Com o triunfo sobre a equipe pernambucana, o Palestra chegou aos 49 pontos e manteve a diferença para o Atlético-MG na liderança em 10 pontos. O Palmeiras terá uma semana livre para treinos e só volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo domingo (31), quando encara o Grêmio, às 16h, em Porto Alegre.

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