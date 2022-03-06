Abel minimiza sequência de clássicos do Palmeiras no Paulistão: 'Vamos nos preparar igual a todo jogo'

A vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista, neste domingo (6), marcará o início de uma das sequências mais difíceis do Palmeiras na temporada: a equipe fará de uma só vez todos os clássicos pelo Estadual, além de encarar o Red Bull Bragantino, mais forte equipe do interior.Nos vestiários após a partida, Abel, contudo, minimizou a importância dos clássicos. Para o treinador, a preparação do Verdão para a sequência será igual a de outros jogos. E a supervalorização desses duelos atende somente a 'imprensa, suas manchetes e pessoas que gostam de fazer comédia.'

- Eu entendo que os clássicos são extremamente importantes para a imprensa, torcedores, enche páginas de jornais, ajuda a quem gosta de fazer comédia. Mas para nós é igual. Sabemos da importância, mas nós nos preparamos igual para todos os jogos. Nosso foco é igual seja contra quem for, seja onde for.

A sequência de fogo palmeirense começa quarta-feira (9) contra o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi. Depois vem Santos e Corinthians, em casa, e Red Bull, fora.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Mesmo com o discurso, Abel mandou a campo neste domingo ante o Bugre um time misto. Apenas dois considerados titulares - Weverton e Gustavo Gómez - começaram a partida. Outros nomes de peso do elenco, como Danilo, Raphael Veiga e Dudu, entraram no decorrer da partida.

Apesar das evidências, o comandante português minimizou que optou por essa escalação visando justamente os confrontos diante dos rivais.

- Eu sempre digo, aqui não há reservas nem titulares, são 27 jogadores que estão no plantel e acreditamos muito neles.