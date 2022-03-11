Abel minimiza oferta do Benfica e ressalta carinho pela torcida e elenco: 'tenho contrato com o Palmeiras'

O técnico Abel Ferreira minimizou a proposta que recebeu para assumir o comando do Benfica, conforme foi revelado pela imprensa portuguesa, e ressaltou, em entrevista após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na última quinta-feira (10), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, que tem contrato até o final do ano com o Palmeiras.Apesar de ponderar sobre 'tudo o que pode acontecer no futebol', o treinador ainda completou que 'está aqui para ouvir o que o clube tem a me dizer'.

- Sobre a proposta, vocês já me conhecem, sobretudo a torcida do Palmeiras. É para eles que falo diretamente. Já fui muito claro: tenho contrato. A gente sabe como no futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem a me dizer. Como já falei muitas vezes, tudo no tempo de Deus.

O vínculo de Abel com o Verdão vai até o final do ano e ele já rejeitou anteriormente ofertas para prolongar o acordo. Conforme o LANCE! revelou, o plano do Benfica é ter o técnico à disposição o mais rápido possível para começar o planejamento da próxima temporada.

- Vocês sabem a ligação que tenho com meus jogadores, é muito forte. Somos uma família de trabalho, ganhamos juntos e perdemos juntos, choramos de alegria e tristeza juntos. Como disse, vou ouvir o que o clube tem a me dizer. Depois, tudo no tempo de Deus. Lembrando: tenho contrato.