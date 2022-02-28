Abel lamenta guerra na Europa e atos de violência no futebol brasileiro: 'Paz é um valor que está em falta'

As últimas semanas têm sido de profundo temor e decepção no Brasil e no mundo. Embora em dimensões diferentes, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e os atos violentos de torcedores no futebol brasileiro, tem mexido com todos dentro e fora do esporte. No último domingo, após empate do Palmeiras, Abel Ferreira fez questão de chamar a atenção para o momento da sociedade.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Segundo o treinador do Verdão, quem tem uma posição de relevância, seja qual for o meio em que esteja atuando, deve tomar a palavra para se manifestar sobre o que tem ocorrido. Para ele, há uma crise de valores sociais.

- Tenho uma máxima na vida: tudo vem para nos ensinar. Seja positivo ou negativo. Neste momento, vivemos uma crise de valores sociais, onde vemos por exemplo a guerra na Rússia, a violência no futebol brasileiro. Não posso ter este cargo e não fazer a função dele. Quem é responsável tem que dar a cara e assumir para a sociedade - declarou o comandante português.Ainda na entrevista, Abel Ferreira demonstrou preocupação com tudo isso que tem acontecido e pediu que os órgãos responsáveis possam punir quem infringiu as leis. De acordo com ele, o limite do respeito tem sido ultrapassado.

- Me preocupa muito o que passa na Europa e o que está acontecendo no futebol brasileiro. As entidades competentes, seja quem organiza a competição, sistema jurídico, sistema político, o que for, precisa dar um passo em frente e mostrar que quem infringir as leis precisa de uma punição. Eu vejo o futebol como um espetáculo, como entretenimento, onde podemos ir com o rival ao lado, se eu ganho, brinco com ele, se ele ganhar, brinca comigo, mas com respeito. E quando o limite do respeito é ultrapassado, vemos coisas que não são agradáveis para ninguém. Não podemos olhar para o lado, quem é o responsável precisa dar um passo em frente.

Por fim, o treinador palmeirense pediu que as pessoas reflitam sobre todos esse acontecimentos recentes, uma vez que há uma crise de valores na sociedade e o sentimento de paz está cada vez mais em falta atualmente.

- É uma reflexão que todos temos de fazer. Hoje na nossa sociedade, no Brasil e na Europa, é paz. Um valor que está em falta, precisamos de tranquilidade. Quando eu morrer, nem o fato vou escolher, vamos todos para o mesmo lugar. E nem a roupa a gente tem direito a escolher. Que as pessoas pensem bem, porque me preocupa a crise de valores na sociedade, e a mim, pessoalmente, no futebol - concluiu.