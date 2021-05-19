Abel lamenta chances perdidas do Fluminense e mantém confiança na vaga: 'Dependemos de nós mesmos'

O Fluminense precisava apenas de um empate para se garantir na próxima fase da Libertadores, mas acabou derrotado pelo Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1, nesta terça-feira, no Maracanã. Mesmo com o resultado, o atacante Abel Hernández se manteve otimista pela vaga nas oitavas de final. O Grupo D será resolvido apenas na última rodada.

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- Acredito que faltou contundência, principalmente no primeiro tempo. Criamos muitas chances, mas não decidimos bem no final. A equipe fez um grande esforço, seguimos dependendo apenas de nós. Vamos focar na próxima partida - analisou, em entrevista coletiva.

Abel voltou a ser decisivo na temporada. Depois de garantir o empate com a Portuguesa na semifinal do Carioca e também diante do Flamengo, na final, o jogador diminuiu a vantagem do Junior logo depois de entrar, mas não foi o suficiente.

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