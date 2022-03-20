Abel já projeta Palmeiras no mata-mata do Paulistão com Jailson improvisado na zaga

Com Luan contundido, Gustavo Gómez e Kuscevic convocados para as seleções de Paraguai e Chile, respectivamente, o técnico Abel Ferreira adiantou neste domingo (20), após o empate em 1 a 1 com o Bragantino, que deverá usar o volante Jailson improvisado na zaga do Palmeiras para as partidas das fases decisivas do Campeonato Paulista.Sem o trio, Abel conta apenas com duas opções natas no elenco para a posição: Murilo e Renan. Este último, contudo, cria das categorias de base, caiu no conceito do treinador nesta temporada e sequer foi inscrito para as disputas do Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana.

Na coletiva após a partida, o comandante português confirmou que no duelo contra o Bragantino já testou Jailson como uma opção para o setor, recuando ele para fechar a linha de três ao lado dos dois estrangeiros.

Para a sorte de Abel, o Uruguai não convocou Piquerez em sua lista final para as Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano. O lateral-esquerdo atua como opção pela esquerda na zaga e deve estar em campo no duelo das quartas de final já nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), contra o Ituano, no Allianz Parque.

- Vamos ter que improvisar o Jailson nesta posição. Jogue quem jogar tenho certeza que a equipe vai competir, quem tiver essa oportunidade vai aproveitar.

Sobre a partida deste domingo, Abel ressaltou que o Palmeiras teve boa atuação e minimizou o empate, suficiente para manter o clube invicto na competição. Em sua opinião, o Verdão merecia sair com a vitória.

- Foi um jogo entre duas equipes com processos muito bem definidos, consolidados. Isso não significa que um time vai ganhar mais do que o outro. Na minha opinião, fizemos um bom jogo e merecíamos ter ganho com as oportunidades que criamos.

O treinador português ainda usou a coletiva para defender mais uma vez o centroavante Rafael Navarro, que veio do Botafogo no final do ano, teve mais uma chance entre os titulares e segue sem fazer gols, sofrendo com críticas dos torcedores.

– Confiamos nele, é jovem, veio com um projeto a longo prazo. Queríamos contratar dois centroavantes, não é novidade a ninguém, Deyverson está a acabar o contrato, ele sabe disso, o clube já o informou. Navarro é um projeto com tempo, paciência em calma. Queríamos dois, veio um, vamos esperar pelo outro.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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