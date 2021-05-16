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Abel Hernández valoriza empate do Fluminense e mira segunda partida: 'Temos que melhorar a pressão'

Atacante uruguaio saiu do banco para marcar o gol de empate tricolor no clássico contra o Flamengo. Confronto decisivo será no próximo sábado, no Maracanã...
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Publicado em 

15 mai 2021 às 23:21

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 23:21

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca terminou empatado em 1 a 1. Gabigol abriu o placar de pênalti, na primeira etapa, e Abel Hernández deixou tudo igual, no segundo tempo. Após o fim da partida, o atacante do Fluminense valorizou o resultado e avaliou onde a equipe pode evoluir para sair com o título na próxima semana.- Sabíamos que ia ser uma partida difícil e longa. São dois jogos e 180 minutos. Ficou tudo aberto. Acho que o empate é um bom resultado. Na volta, nos doaremos todos - disse Abel, antes de avaliar o que o Fluminense precisa mudar para a segunda final:
- Acho que temos que melhorar a pressão na bola. Em alguns momentos, deixamos eles jogarem e têm muita qualidade. Se deixarmos jogarem, eles são muito bons. No segundo tempo, melhoramos, pressionamos mais em cima e conseguimos um bom resultado.
+ Confira a tabela da Libertadores e simule os resultados
Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca de 2021 no próximo sábado, às 21h05, novamente no Maracanã. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

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