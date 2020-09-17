Abel Hernández mostra o seu cartão de visitas no Inter

A noite de quarta-feira foi especial para o atacante Abel Hernández. Diante do América de Cali, o uruguaio foi titular e mostrou o seu cartão de visitas ao marcar dois gols na vitória por 4 a 3.O primeiro foi logo nos minutos iniciais. Após cruzamento da esquerda, ele se colocou bem na pequena área e testou firme para vencer o goleiro. O segundo foi de puro oportunismo. Na cobrança de escanteio, ele aproveitou o rebote do travessão para anotar mais um tento.