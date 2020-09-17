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futebol

Abel Hernández mostra o seu cartão de visitas no Inter

Atacante foi o principal destaque do Colorado ao marcar dois gols na vitória por 4 a 3...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 22:33
Crédito: Divulgação/Inter
A noite de quarta-feira foi especial para o atacante Abel Hernández. Diante do América de Cali, o uruguaio foi titular e mostrou o seu cartão de visitas ao marcar dois gols na vitória por 4 a 3.O primeiro foi logo nos minutos iniciais. Após cruzamento da esquerda, ele se colocou bem na pequena área e testou firme para vencer o goleiro. O segundo foi de puro oportunismo. Na cobrança de escanteio, ele aproveitou o rebote do travessão para anotar mais um tento.
Fato é que Hernández mostrou o seu valor e tem tudo para agregar no elenco do Inter. Sem Paolo Guerrero, o cargo de ‘matador’ ficou vago e ele pode ser decisivo.
Além disso, o uruguaio tem a companhia de Thiago Galhardo, que chegou ao segundo jogo sem balançar a rede, mas vive uma fase ótima, já que marcou oito gols no Campeonato Brasileiro.
O próximo desafio de Abel Hernández na Libertadores é na próxima quarta-feira, quando o Inter recebe o Grêmio, no Beira-Rio.

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