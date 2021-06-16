Abel Hernández exalta Fred e diz que decisão sobre quem bateria o pênalti do Fluminense foi de Roger

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Mesmo sem ser titular, Abel Hernández tem sido um dos jogadores de destaque do Fluminense na temporada. Com seis gols e uma assistência, o centroavante só não inicia as partidas porque precisa disputar posição com ninguém menos que Fred, o artilheiro da equipe. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o centroavante exaltou o concorrente.

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- Claro que todo jogador quer sempre ser titular. Mas neste momento tenho à frente o ídolo máximo dessa instituição, que fez muitos gols em toda sua carreira, mais de 400. Não é fácil para nenhum profissional fazer tantos gols. Fred está fazendo gols muito importantes para nós. É muito importante para nós tê-lo neste momento que ele está atravessando - disse.

- Para mim, pessoalmente, é seguir trabalhando e tentar a cada momento que entrar em campo, seja como titular ou reserva, entrando cinco ou dez minutos, dar meu máximo e mostrar que também quero ser titular. Estar preparado para o momento que for jogar - completou.

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Foi de Abel o gol que garantiu o empate por 2 a 2 do Flu com o Red Bull Bragantino, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O lance saiu em cobrança de pênalti e o uruguaio bateu mesmo com Nene, o cobrador principal na temporada, em campo. O atacante revelou que houve uma conversa, mas a decisão foi do técnico Roger Machado.

- Quando aconteceu o pênalti eu perguntei para o Nene se ele queria cobrar, porque antes, na partida que tínhamos jogado, quando o Nenê estava em campo ele era um dos principais cobradores. Mas naquele momento, o Roger decidiu que era eu quem deveria bater, eu fui com confiança e converti. Foi uma decisão tomada pelo treinador.O torcedor precisará aproveitar ao máximo o tempo de alta de Fred no Fluminense. Isso porque o centroavante tem contrato apenas até julho de 2022 e já disse que irá se aposentar. O contrato de Abel é válido apenas até o fim de 2021, com cláusula de renovação para o próximo ano. O jogador preferiu não fazer previsões sobre o futuro, mas se disse feliz no Flu.

- Não gosto muito de fazer futurologia. É focar no presente e seguir tentando demonstrar dentro do campo que, sim, estou feliz aqui no Fluminense. Minha família está se adaptando muito bem ao Rio de Janeiro. E, como disse antes, cheguei a um clube gigante. Estou muito contente. Isso (renovação) só será (discutido) mais adiante, quando o clube pensar que for necessário falar. E aí me sentarei com eles para ver o que é melhor para o clube e para mim. Mas estou feliz aqui, em um clube enorme e, claro, me encantaria seguir aqui.

- O que motivou vir ao Fluminense é simplesmente o Fluminense. É uma equipe gigante no Brasil. Quando recebi o chamado, não duvidei em nenhum momento. Era um clube perfeito para mim, um clube grande que todo mundo quer estar. Disputa também a Libertadores, isso também foi algo muito positivo - finalizou.