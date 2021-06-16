Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Hernández exalta Fred e diz que decisão sobre quem bateria o pênalti do Fluminense foi de Roger
futebol

Abel Hernández exalta Fred e diz que decisão sobre quem bateria o pênalti do Fluminense foi de Roger

Nene vinha sendo o cobrador quando estava em campo, mas o uruguaio definiu o empate com o Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:46

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:46

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Mesmo sem ser titular, Abel Hernández tem sido um dos jogadores de destaque do Fluminense na temporada. Com seis gols e uma assistência, o centroavante só não inicia as partidas porque precisa disputar posição com ninguém menos que Fred, o artilheiro da equipe. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o centroavante exaltou o concorrente.
> Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
- Claro que todo jogador quer sempre ser titular. Mas neste momento tenho à frente o ídolo máximo dessa instituição, que fez muitos gols em toda sua carreira, mais de 400. Não é fácil para nenhum profissional fazer tantos gols. Fred está fazendo gols muito importantes para nós. É muito importante para nós tê-lo neste momento que ele está atravessando - disse.
- Para mim, pessoalmente, é seguir trabalhando e tentar a cada momento que entrar em campo, seja como titular ou reserva, entrando cinco ou dez minutos, dar meu máximo e mostrar que também quero ser titular. Estar preparado para o momento que for jogar - completou.
Veja a tabela do Brasileirão
Foi de Abel o gol que garantiu o empate por 2 a 2 do Flu com o Red Bull Bragantino, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O lance saiu em cobrança de pênalti e o uruguaio bateu mesmo com Nene, o cobrador principal na temporada, em campo. O atacante revelou que houve uma conversa, mas a decisão foi do técnico Roger Machado.
- Quando aconteceu o pênalti eu perguntei para o Nene se ele queria cobrar, porque antes, na partida que tínhamos jogado, quando o Nenê estava em campo ele era um dos principais cobradores. Mas naquele momento, o Roger decidiu que era eu quem deveria bater, eu fui com confiança e converti. Foi uma decisão tomada pelo treinador.O torcedor precisará aproveitar ao máximo o tempo de alta de Fred no Fluminense. Isso porque o centroavante tem contrato apenas até julho de 2022 e já disse que irá se aposentar. O contrato de Abel é válido apenas até o fim de 2021, com cláusula de renovação para o próximo ano. O jogador preferiu não fazer previsões sobre o futuro, mas se disse feliz no Flu.
- Não gosto muito de fazer futurologia. É focar no presente e seguir tentando demonstrar dentro do campo que, sim, estou feliz aqui no Fluminense. Minha família está se adaptando muito bem ao Rio de Janeiro. E, como disse antes, cheguei a um clube gigante. Estou muito contente. Isso (renovação) só será (discutido) mais adiante, quando o clube pensar que for necessário falar. E aí me sentarei com eles para ver o que é melhor para o clube e para mim. Mas estou feliz aqui, em um clube enorme e, claro, me encantaria seguir aqui.
- O que motivou vir ao Fluminense é simplesmente o Fluminense. É uma equipe gigante no Brasil. Quando recebi o chamado, não duvidei em nenhum momento. Era um clube perfeito para mim, um clube grande que todo mundo quer estar. Disputa também a Libertadores, isso também foi algo muito positivo - finalizou.
Nesta quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Santos, às 19h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. O Tricolor é o sétimo colocado, com cinco pontos até aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados